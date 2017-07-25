ФАС подозревает "Биокад" в участии в картеле

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подозревает компанию "Биокад" в участии в крупном картеле на торгах при закупках лекарств по программе "7 нозологий", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.

"Проверка компании "Биокад" проводится по подозрению в участии компании в крупном картеле на торгах при закупках по программе "7 нозологий". Общая сумма закупки пока не определена, но предварительно исчисляется десятками миллиардов. В картеле могут участвовать ряд фармацевтических компаний", — сказал представитель пресс-службы.

Ранее во вторник ФАС сообщила, что проводит проверки фармпроизводителей "Фармстандарт" и "Биокад", считая, компаниям есть что скрывать, поскольку они мешают проверке. Позже ведомство заявило, что "Биокад" и"Фармстандарт" предоставили информацию для проведения проверки. Пресс-служба "Биокада" пояснила, что компания не смогла сразу предоставить информацию из-за технической ошибки сотрудника.

"Биокад" — биотехнологическая компания, которая объединяет научно-исследовательский центр, фармацевтическое и биотехнологическое производство. Препараты компании предназначены для лечения таких заболеваний, как рак, ВИЧ, гепатит, рассеянный склероз. Представительства компании расположены в США, Бразилии, Китае, Индии и других странах.

"Фармстандарту" принадлежат восемь заводов по производству лекарственных средств, расположенных в Курске, Уфе, Томске, Владимире и Харькове, а также завод по производству медицинского оборудования в Тюмени. Среди препаратов, которые выпускают предприятия группы — "Арбидол", "Компливит", "Пенталгин", "Флюкостат", "Афобазол".

В России на государственном уровне действует программа "7 нозологий". За счет средств федерального бюджета централизованно закупаются лекарственные препараты для больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, пациентов, перенесших трансплантацию органов или тканей.