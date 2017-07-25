ФАС проверяет "Фармстандарт" и "Биокад"

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит проверки фармпроизводителей "Фармстандарт" и "Биокад", считает, компаниям есть что скрывать, поскольку они мешают проверке, говорится в сообщении ФАС.

"ФАС России проводит проверки фармкомпаний. ЗАО "Биокад", проверяемая по подозрению в крупном картеле на торгах, препятствовала проведению проверки. Составлен протокол о воспрепятствовании", — отмечает служба.

ФАС добавляет, что компании ООО "Фармстандарт" и АО "Фармстандарт" также препятствуют проверке и отключили сетевые диски. "Такие действия компаний демонстрируют, что им есть что скрывать от антимонопольных органов", — говорится в сообщении. При этом в пресс-службе ФАС уточнили, что подозрение в участии в картеле касается только "Биокада".

В марте ФАС обнародовала законопроект, повышающий штрафы за препятствие своим проверкам до 0,5-1% от совокупной выручки компании, но не менее 100 тысяч рублей. Глава ФАС Игорь Артемьев назвал законопроект "законом Lenovo" — по названию компании, препятствовавшей проверке ФАС.

В действующей редакции статьи 14.32 КоАП штраф за картель на торгах составляет: для должностных лиц 20-50 тысяч рублей с дисквалификацией до трех лет; штраф для компаний от 10% до 50% начальной стоимости предмета торгов, но не более 4% от общей годовой выручки компании и не менее 100 тысяч рублей.

Ранее ФАС сообщала, что обсуждает законопроект, направленный на стимулирование признания второго и третьего участника картеля на торгах, заключающийся в снижении для них штрафов до 1% или 2% от общей выручки компании в случае добровольного признания.