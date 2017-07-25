ФАС проверяет "Фармстандарт" и "Биокад"

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит проверки фармпроизводителей "Фармстандарт" и "Биокад", считает, компаниям есть что скрывать, поскольку они мешают проверке, говорится в сообщении ФАС.
ФАС добавляет, что компании ООО "Фармстандарт" и АО "Фармстандарт" также препятствуют проверке и отключили сетевые диски. "Такие действия компаний демонстрируют, что им есть что скрывать от антимонопольных органов", — говорится в сообщении. При этом в пресс-службе ФАС уточнили, что подозрение в участии в картеле касается только "Биокада".
В марте ФАС обнародовала законопроект, повышающий штрафы за препятствие своим проверкам до 0,5-1% от совокупной выручки компании, но не менее 100 тысяч рублей. Глава ФАС Игорь Артемьев назвал законопроект "законом Lenovo" — по названию компании, препятствовавшей проверке ФАС.
Ранее ФАС сообщала, что обсуждает законопроект, направленный на стимулирование признания второго и третьего участника картеля на торгах, заключающийся в снижении для них штрафов до 1% или 2% от общей выручки компании в случае добровольного признания.