Совфед одобрил закон, повышающий штрафы за продажу алкоголя без лицензии

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Сенаторы во вторник одобрили поправки, ужесточающие административную ответственность за незаконное производство и оборот алкогольной продукции без лицензии.

Документ предлагает установить штрафы для должностных лиц за указанное нарушение в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей или дисквалификацию на срок от двух до трех лет. Штрафы для юридических лиц предлагается установить на уровне не более одной пятой совокупного размера годовой выручки, полученной от реализации всех товаров, но не менее трех миллионов рублей с конфискацией продукции.

Закон устанавливает штрафы за незаконную продажу алкоголя физическими лицами в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции. Индивидуальных предпринимателей за подобное нарушение предлагается наказывать штрафом от 100 до 200 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции.

Нарушение установленного законодательством РФ порядка учета объема производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС) влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц — от 150 до 200 тысяч рублей.