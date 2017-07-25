Совфед одобрил закон, повышающий штрафы за продажу алкоголя без лицензии

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Сенаторы во вторник одобрили поправки, ужесточающие административную ответственность за незаконное производство и оборот алкогольной продукции без лицензии.
Закон устанавливает штрафы за незаконную продажу алкоголя физическими лицами в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции. Индивидуальных предпринимателей за подобное нарушение предлагается наказывать штрафом от 100 до 200 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции.
Нарушение установленного законодательством РФ порядка учета объема производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС) влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц — от 150 до 200 тысяч рублей.