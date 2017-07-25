МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Крупнейшие российские банки планируют внедрить идентификацию клиентов по селфи-снимкам со смартфонов, сообщают "Известия".

О своих планах уже заявили представители Сбербанка, ВТБ24, СМП-банка и Росбанке. В Бинбанке, Ситибанке и "Ак Барсе" также не исключают того, что будут применять подобный механизм.

В финансовых организациях пояснили, что такой способ идентификации позволит удаленно проверять личность того или иного гражданина при совершении им любых операций, а также поможет сократить время проверки до 0,5 секунды.

При этом эксперты по кибербезопасности подчеркивают, что сложности с распознаванием снимков, полученных с недорогих мобильных устройств, могут привести к проблемам с защитой данных клиентов и повлечь за собой рост мошенничества.

Ожидается, что введение новой технологии начнется после запуска Национальной биометрической платформы, которую начнут тестировать в конце июля 2017 года.