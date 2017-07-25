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Экономика

Как формируется и рассчитывается будущая пенсия?

13:3525.07.2017
(обновлено: 14:27 25.07.2017)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВыплата пенсии. Архивное фотоВыплата пенсии. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Коротко о главном

У работающего человека есть право на пенсию. Если не брать исключений, в России мужчины сегодня могут рассчитывать на нее по достижению возраста 60 лет, женщины — по достижению 55 лет. В системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) есть два вида формирования пенсионного обеспечения: страховые и накопительные пенсии.

В Главном Управлении Пенсионного фонда РФ № 8 города Москвы и Московской области. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В чем разница?. Страховые пенсии (пока возьмем только "по старости") зависят от страхового стажа и пенсионных баллов. Баллы начисляются каждый год при условии, что работодатель или сам работник платит страховые взносы в счет ОПС. Именно пенсионные баллы формируют пенсионные права гражданина.

При этом у части россиян существует возможность формирования пенсии по другой схеме. В этом случае сумма складывается из страховой пенсии и пенсионных накоплений, из которых гражданину будет выплачиваться накопительная пенсия. Первый вариант формируется по умолчанию, второй — по выбору гражданина.

Что такое "пенсионные накопления"?.. Это та часть страховых взносов, которая не идет в счет пенсионных баллов (а значит, и страховой пенсии), а инвестируется на финансовом рынке. Решение о том, куда вкладывать средства с целью получения прибыли, принимает негосударственный пенсионный фонд (НПФ) или управляющая компания (УК), которому человек доверил часть своих страховых взносов.

Стойка с буклетами в отделении Пенсионного фонда. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Важно знать, что страховая пенсия гарантированно увеличивается государством за счет ежегодной индексации. Пенсионные накопления не индексируются. Их доходность зависит от результатов инвестирования, то есть возможен и убыток. В этом случае к выплате гарантируется лишь сумма уплаченных страховых взносов.

Еще одно уточнение: выбрать второй вариант (страховая пенсия + пенсионные накопления) могут только лица, родившиеся в 1967 году и позже, в отношении которых с 1 января 2014 года впервые начисляются страховые взносы на ОПС

Важно! В 2017 все страховые взносы на ОПС, уплачиваемые работодателями за своих работников, направляются на формирование страховой пенсии. Ниже вас ждет более подробный разбор того, как формируется пенсия, примеры ее расчета, особенности назначения для разных категорий граждан, в том числе, и в зависимости от условий трудовой деятельности.

Страховые пенсии и пенсионные накопления

Страховые пенсии бывают трех видов: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Выплаты из "пенсионных накоплений" бывают срочные, единовременные и в виде накопительной пенсии. Пенсионные права граждан зависят от индивидуальных коэффициентов или баллов.

Монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Право на страховую пенсию по старости имеют мужчины при достижении 60 лет, женщины —55 лет.

У отдельных категорий граждан есть право на назначение страховой пенсии по старости досрочно.

Условиями для получения страховой пенсии по старости являются:

— наличие страхового стажа не менее 15 лет (с 2024 года, в 2017 году — 8 лет);

— наличие минимальной суммы пенсионных баллов — не менее 30 (с 2025 года, в 2017 году — 11,4 баллов).

Пенсионные баллы

Количество пенсионных баллов зависит от начисленных и уплаченных страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования и длительности страхового (трудового) стажа.

Монеты России
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Баллы начисляются каждый год — при условии внесения работодателем или лично работником страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Именно пенсионные баллы формируют пенсионные права гражданина.

Максимальное количество пенсионных баллов за год в 2017 году — 8,26, с 2021 года эта цифра возрастет до 10.

Вариант пенсионного обеспечения в системе обязательного пенсионного страхования влияет на начисление годовых пенсионных баллов. При формировании только страховой пенсии максимальное количество годовых пенсионных баллов — 10, так как все страховые взносы направляются на формирование страховой пенсии. При выборе одновременно и страховой, и накопительной пенсии максимальное количество годовых пенсионных баллов — 6,25, так как 27,5% страховых взносов направляются на формирование пенсионных накоплений.

У всех граждан 1966 года рождения и старше есть только один вариант пенсионного обеспечения — формирование страховой пенсии.

Граждане 1967 года рождения и моложе, сделавшие до 31 декабря 2015 года выбор в пользу страховой и накопительной пенсии в системе ОПС, могут в любой момент отказаться от накопительной пенсии и направить 6% страховых взносов на формирование только страховой пенсии.

Выплата пенсии в одном из отделений Почты России. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Они также могут выбрать вариант пенсионного обеспечения: формирование только страховой или одновременно страховой и накопительной пенсий в течение пяти лет с момента первого начисления страховых взносов, если первое начисление страховых взносов за них произошло после 1 января 2014 года. Если гражданин не достиг 23-летнего возраста, указанный период увеличивается до окончания года, в котором ему исполнится 23 года.

При выборе варианта пенсионного обеспечения следует учитывать, что страховая пенсия гарантированно увеличивается государством за счет ежегодной индексации. Средства же накопительной пенсии инвестирует на финансовом рынке выбранный гражданином негосударственный пенсионный фонд или управляющая компания.

Доходность пенсионных накоплений зависит от результатов их инвестирования, то есть возможен и убыток. В этом случае к выплате гарантируется лишь сумма уплаченных страховых взносов. Пенсионные накопления не индексируются.
Получение права на страховую пенсию зависит от года ее назначения:

Год

Минимальный страховой стаж

Минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов

Максимальное значение годового индивидуального пенсионного коэффициента

при отказе от формирования накопительной пенсии

при формировании накопительной пенсии

2015

6

6,6

7,39

7,39*

2016

7

9

7,83

7,83*

2017

8

11,4

8,26

8,26*

2018

9

13,8

8,70

8,70*

2019

10

16,2

9,13

9,13*

2020

11

18,6

9,57

5,98

2021

12

21

10

6,25

2022

13

23,4

10

6,25

2023

14

25,8

10

6,25

2024

15

28,2

10

6,25

2025 и позднее

15

30

10

6,25

 

*С 2016 по 2019 год, независимо от выбора варианта пенсионного обеспечения в системе ОПС, у всех граждан формируются пенсионные права только на страховую пенсию, исходя из всей суммы начисленных страховых взносов. В связи с этим максимальное значение годового индивидуального пенсионного коэффициента одинаково для любого варианта формирования пенсии.
Страховая пенсия по старости рассчитывается по формуле:

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ = СУММА ВАШИХ ПЕНСИОННЫХ БАЛЛОВ * СТОИМОСТЬ ПЕНСИОННОГО БАЛЛА в году назначения пенсии + ФИКСИРОВАННАЯ ВЫПЛАТА

или

СП = ИПК * СИПК + ФВ (где СП — страховая пенсия; ИПК — сумма всех пенсионных баллов, начисленных на дату назначения гражданину страховой пенсии, СИПК — стоимость пенсионного балла в году назначения страховой пенсии, в 2017 году она равна 78,58 рублей и ежегодно индексируется государством; ФВ — фиксированная выплата, которая на 1 февраля 2017 года равна 4805,11 рублей и ежегодно индексируется государством).

Таким образом, расчет страховой пенсии в 2017 году осуществляется по формуле:

СП = ИПК * 78,58 + 4805,11

При определении суммы всех пенсионных баллов учитываются пенсионные баллы за каждый календарный год.

Сумму пенсионных баллов (ИПК) существенно увеличивает обращение за назначением страховой пенсии по старости впервые (в том числе досрочно) позже наступления пенсионного возраста. За каждый год отсрочки страховая пенсия будет увеличиваться на соответствующие премиальные коэффициенты.

Например, если вы обратитесь за назначением пенсии через 5 лет после достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата вырастет на 36%, а сумма ваших индивидуальных пенсионных коэффициентов — на 45%; через 10 лет фиксированная выплата увеличится в 2,11 раз, а сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов — в 2,32 раза.

Коэффициенты для расчета страховой пенсии при отсрочке обращения за ее назначением:

Период более позднего обращения за назначением страховой пенсии

Коэффициент увеличения фиксированной выплаты

Коэффициент увеличения фиксированной выплаты при наличии права на досрочное назначение пенсии

Коэффициент увеличения суммы ИПК

Коэффициент увеличения суммы ИПК при наличии права на досрочное назначение пенсии

1

1,056

1,036

1,07

1,046

2

1,12

1,07

1,15

1,1

3

1,19

1,12

1,24

1,16

4

1,27

1,16

1,34

1,22

5

1,36

1,21

1,45

1,29

6

1,46

1,26

1,59

1,37

7

1,58

1,32

1,74

1,45

8

1,73

1,38

1,9

1,52

9

1,9

1,45

2,09

1,6

10 и более лет

2,11

1,53

2,32

1,68

 

Имеющим страховой стаж инвалидам I группы, гражданам, достигшим 80-летнего возраста, а также гражданам, работавшим или проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, страховая пенсия назначается в повышенном размере за счёт увеличения фиксированной выплаты или применения "северных" коэффициентов.

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Экономика
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14 пользователей оставили 14 комментариев
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Malina
Человек! Оставь свои личные дела, личные интересы и чаяния, прекрати посвящать себя семье, своему творчеству, своим интересам и своим хобби, забудь про спорт и активный отдых. Посвяти себя изучению УК, ГК, АК и комментариев к ним, а также изучи принципы начислений, отчислений, зачислений, снятий, списываний, исключений. Займись подсчётами, расчётами и борьбой за свои права там, где ты считаешь, они нарушены - например, в ЖКХ, ГАИ, суде, БТИ, и т.п. Будь подкован во всех вопросах, ты ДОЛЖЕН это знать! ОБЯЗАН! Остальное - не важно, на остальное у тебя не должно остаться времени, остальное время займёт работа! Живи и радуйся!
15:17
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tuchin.75
Сказки от ЕР
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25.07.2017
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