В Кремле не считают возможным вмешиваться в ситуацию вокруг банка "Югра"

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Кремль не считает возможным каким-то образом вмешиваться в ситуацию вокруг банка "Югра", это вопрос Центрального Банка России, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление банка "Югра", входившего в топ-30 в России по величине активов, в котором кредитная организация требует признать незаконными решения и действия ЦБ РФ, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Заявление поступило в арбитраж 24 июля. Какие именно решения и действия (бездействие) Центробанка оспаривает заявитель, в материалах суда не указывается. Заявление "Югры" пока не принято к производству.

"Нет, это не прерогатива Кремля. Вы знаете, что регулированием деятельности финансово-кредитных учреждений в нашей стране занимается Центробанк. Он выполняет свои функции. Банк также использует весь законный инструментарий для отстаивания своих интересов. Это право банка, и в данном случае мы не считаем возможным каким-то образом вмешиваться в это дело", — ответил Песков на вопрос, не планирует ли Кремль направить дополнительные запросы ЦБ с просьбой разъяснить ситуацию в связи с обращением банка "Югра" в суд.

ЦБ с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов "Югры" и возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации банка сроком на полгода. Как пояснял зампред ЦБ Василий Поздышев, регулятор увидел признаки недостоверности отчетности банка и подозревает его в выводе активов и манипуляциях с вкладами. Генпрокуратура 19 июля потребовала отменить эти приказы ЦБ.

Основным владельцем банка является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитной организации. По данным РИА Рейтинг, на 1 июня банк занимал 29-е место в списке российских банков, с активами в размере 322,9 миллиарда рублей.