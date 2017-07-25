В Кремле не считают возможным вмешиваться в ситуацию вокруг банка "Югра"

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Кремль не считает возможным каким-то образом вмешиваться в ситуацию вокруг банка "Югра", это вопрос Центрального Банка России, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Заявление поступило в арбитраж 24 июля. Какие именно решения и действия (бездействие) Центробанка оспаривает заявитель, в материалах суда не указывается. Заявление "Югры" пока не принято к производству.
"Нет, это не прерогатива Кремля. Вы знаете, что регулированием деятельности финансово-кредитных учреждений в нашей стране занимается Центробанк. Он выполняет свои функции. Банк также использует весь законный инструментарий для отстаивания своих интересов. Это право банка, и в данном случае мы не считаем возможным каким-то образом вмешиваться в это дело", — ответил Песков на вопрос, не планирует ли Кремль направить дополнительные запросы ЦБ с просьбой разъяснить ситуацию в связи с обращением банка "Югра" в суд.
Основным владельцем банка является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитной организации. По данным РИА Рейтинг, на 1 июня банк занимал 29-е место в списке российских банков, с активами в размере 322,9 миллиарда рублей.