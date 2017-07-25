Только треть россиян знают о криптовалютах, показал опрос

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Россияне плохо осведомлены о криптовалютах: более 70% респондентов впервые услышали этот термин только в ходе опроса, говорится в пресс-релизе Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).
"Россияне плохо информированы о том, что такое криптовалюта: доля тех, кто впервые во время опроса услышал этот термин, — 72%. В той или иной мере осведомлены 28% опрошенных, 16% из них что-то слышали, а 12% — знают хорошо. Пользовались криптовалютой не более 1% россиян", — говорится в сообщении.
В понедельник глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что законопроект о криптовалюте может появиться в нижней палате в осеннюю сессию. Обращение криптовалюты пока не регулируется в РФ. В начале июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России сначала намерен тщательно изучить принципы работы криптовалют и только затем вводить их регулирование, которое зависит от того, рассматривать их просто как цифровой актив или же учитывать их валютный характер.