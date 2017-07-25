Только треть россиян знают о криптовалютах, показал опрос

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Россияне плохо осведомлены о криптовалютах: более 70% респондентов впервые услышали этот термин только в ходе опроса, говорится в пресс-релизе Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Всероссийский опрос НАФИ был проведен в июле 2017 года. Всего было опрошено 1,6 тысячи человек в 140 населенных пунктах 42 регионов РФ. Возраст опрошенных составил 18 лет и старше. НАФИ также отмечает, что статистическая погрешность опроса не превышает 3,4%.

"Россияне плохо информированы о том, что такое криптовалюта: доля тех, кто впервые во время опроса услышал этот термин, — 72%. В той или иной мере осведомлены 28% опрошенных, 16% из них что-то слышали, а 12% — знают хорошо. Пользовались криптовалютой не более 1% россиян", — говорится в сообщении.

При этом доля россиян, которые ничего не знали о криптовалюте, снизилась с 2015 года. Тогда она составляла 81%. В той или иной мере были осведомлены 20% опрошенных, 16% из них что-то слышали, а 4% — знали хорошо. Никто из опрошенных НАФИ россиян не пользовался криптовалютой в 2015 году.

В понедельник глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что законопроект о криптовалюте может появиться в нижней палате в осеннюю сессию. Обращение криптовалюты пока не регулируется в РФ. В начале июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России сначала намерен тщательно изучить принципы работы криптовалют и только затем вводить их регулирование, которое зависит от того, рассматривать их просто как цифровой актив или же учитывать их валютный характер.