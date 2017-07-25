США
25.0725 июля14:05МСК
USD59.82+0.16
EUR69.70+0.23
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Экономика

Взыщут и после смерти: кто и как может списать свой долг перед банком

14:0225.07.2017
0870
© Fotolia / JackFРабота коллектораРабота коллектора
© Fotolia / JackF

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Мария Салтыкова. Каждый десятый долг россиян по банковским кредитам признан безнадежным. Почти полмиллиона дел завершились безрезультатно для приставов. Но не стоит думать, что в этом случае банки окончательно распрощались со своими деньгами. По словам юристов, через некоторое время преследование должников обычно возобновляется. О том, что делать, если возможности выплатить долг нет, и есть ли шансы на "прощение" со стороны банка — в материале РИА Новости.

Безнадежный — не значит "банкрот"

Федеральная служба судебных приставов может "простить" должникам сумму в один триллион рублей — такая новость появилась в некоторых СМИ на прошлой неделе. На самом деле, как уточнили в ведомстве, доля банковских кредитных долгов, которые приставы пока не могут взыскать, составляет всего 11%, или 488 тысяч случаев исполнительных производств из общего числа в 4,3 миллиона. Общая сумма таких долгов — 247 миллиардов рублей.

Окончание производства по долгам без взыскания означает, что кредитор признан банкротом или у него больше нет имущества, которое можно было бы взыскать. На практике, по словам экспертов, освободиться от кредитного бремени вряд ли удастся. "Исполнительный лист возвращается кредитору, и он может заново неоднократно возобновлять процесс взыскания как минимум в течение трех лет после вынесения судебного решения или приказа", — пояснил директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин.

© Fotolia / Bacho FotoДевушка разрезает пластиковую карту
© Fotolia / Bacho Foto
Девушка разрезает пластиковую карту


У вас есть долги по кредитам?
Результаты

  • 34.7%

    Нет, всегда плачу вовремя

  • 13.6%

    Да, не хватает денег на регулярные выплаты

  • 51.7%

    Я не беру кредиты
Все опросы
Голосовать
Спустя три года банк может обратиться в суд и заявить, что пропустил окончание срока "по уважительным причинам", либо просто попросить продлить срок, и суд пойдет ему навстречу. Срок исковой давности при этом может отсчитываться как с момента нарушения обязательств должником, так и с даты, указанной для погашения долга в письменном извещении, — это зависит от условий кредитного договора. Более того, даже если все сроки давно прошли, по закону, кредитор может использовать досудебные меры взыскания, добавил эксперт.

"Исходя из практики последних лет, как правило, так и делается: взыскатели периодически предъявляют исполнительный лист, и если у должника что-то появляется, ему приходится это отдавать", — подтвердил партнер юридического бюро "Падва и Эпштейн" Антон Бабенко. Большинство должников, даже если их финансовое положение улучшится, в итоге вынуждены не оформлять ничего в собственность, понимая, что если производство будет возбуждено опять, у них могут все отобрать.

Признание долга безнадежным и его списание с баланса не надо путать с прощением", — подчеркивают в пресс-службе ВТБ-24. Кроме того, что у банка сохраняется возможность потребовать долг опять, заемщик оказывается должен заплатить НДФЛ со списанной суммы. Из его кредитной истории списанный долг не исчезает — взять новый в другом банке уже не удастся.

Какие долги банки и коллекторы все-таки могут простить

О мерах помощи людям, взявшим потребительские кредиты и потерявшим работу
© РИА Новости
О мерах помощи людям, взявшим потребительские кредиты и потерявшим работу
Критерии признания задолженности "безнадежной для взыскания" установлены Банком России. Для этого требуется несколько условий: во-первых, неисполнение клиентом обязательств в течение как минимум года до даты принятия решения о списании, во-вторых — акт ФССП о невозможности взыскания, судебный акт об окончании срока исковой давности и другие документы. Кроме того, долг могут окончательно списать, если банк сочтет, что взыскание давно просроченной задолженности ему обойдется дороже, чем отказ от этого.

Еще одно основание для признание долга "безнадежным" — смерть заемщика. Но и то не всегда. По словам пресс-службы Сбербанка, в этом случае кредитные обязательства вместе с иными обязательствами и правами переходят к наследникам, с которыми банк продолжает сотрудничество. Если наследников нет, взыскание может быть обращено на так называемое "выморочное имущество" — то, что осталось после смерти должника и никому не завещано. Если кредит оформлялся под поручительство, при этом наследников нет, то банк работает с поручителями. Как уточнили в пресс-службе ВТБ-24, банк может отказаться взыскивать долг, только если оставшегося имущества должника после его смерти недостаточно.

Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ЦБ ожидает рост спроса россиян на кредиты
По словам директора НАПКА, "чисто технически банк имеет возможность списать долг, который выглядит безнадежным, но делается это крайне редко". У кредитных организаций достаточно жесткие требования со стороны регулятора, поэтому им проще продать такие долги коллекторским агентствам, пояснил он.
Коллекторы, по словам Воронина, списывают долги гораздо чаще. Как уточнили в пресс-службе коллекторского агентства "Секвойя кредит консолидейшн", должнику могут простить, например, штрафы или проценты. В отдельных случаях дисконт может составить до 30% от общей суммы долга, но на скидку могут рассчитывать только те, кто выходит на связь и пытается как-то договориться с коллекторами.

© Fotolia / JackFРабота коллектора
© Fotolia / JackF
Работа коллектора

Что делать тем, кто не может расплатиться с долгами 

Кроме "списания", у заемщиков есть два способа, которые позволяют избавиться от всей или хотя бы части задолженности. Первый из них — банкротство — за почти два года с начала действия соответствующего закона не слишком себя оправдал. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве на начало июня, в первом полугодии 2017 года банкротами стали чуть более 13 тысяч граждан и индивидуальных предпринимателей (в пресс-службе Сбербанка РИА Новости сообщили, что на сегодняшний день к процедуре банкротства прибегли "чуть более 18 тысяч" клиентов банка — физических лиц). В Связь-банке с 2015 года было всего семь клиентов-банкротов.
 
Второй способ — это так называемая "кредитная амнистия", но даже в ее рамках максимум, на что может рассчитывать должник, — это отмена пеней за просрочку платежей по кредиту. Так, в пресс-службе ВТБ-24 сообщили, что "ВТБ-24 и розничный бизнес банка ВТБ практикуют прощение долга или прекращение обязательств только в исключительных случаях". Кроме этого, изредка банк готов договариваться с клиентом об отмене пеней за счет погашения просроченного долга. В некоторых кредитных организациях — таких, как Сбербанк — должников не амнистируют вовсе.

В Связь-банке с 2012 года также проводят специальные акции по отмене штрафов за просрочку долга: по данным пресс-службы, за все это время их было десять. В рамках акций должник может погасить основной долг и проценты, тогда с него снимается неустойка. Свои долги перед банком таким образом погасили 13 тысяч заемщиков, общая сумма возвращенных средств — более 224 миллионов рублей.

Кроме всех этих способов, клиент может попытаться договориться с банком о реструктуризации долга, рефинансировать его в другой организации или попросить об отсрочке — "кредитных каникулах".

Комментировать
+
Экономика
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена