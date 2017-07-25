Взыщут и после смерти: кто и как может списать свой долг перед банком

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Мария Салтыкова. Каждый десятый долг россиян по банковским кредитам признан безнадежным. Почти полмиллиона дел завершились безрезультатно для приставов. Но не стоит думать, что в этом случае банки окончательно распрощались со своими деньгами. По словам юристов, через некоторое время преследование должников обычно возобновляется. О том, что делать, если возможности выплатить долг нет, и есть ли шансы на "прощение" со стороны банка — в материале РИА Новости.
Безнадежный — не значит "банкрот"
Федеральная служба судебных приставов может "простить" должникам сумму в один триллион рублей — такая новость появилась в некоторых СМИ на прошлой неделе. На самом деле, как уточнили в ведомстве, доля банковских кредитных долгов, которые приставы пока не могут взыскать, составляет всего 11%, или 488 тысяч случаев исполнительных производств из общего числа в 4,3 миллиона. Общая сумма таких долгов — 247 миллиардов рублей.
Окончание производства по долгам без взыскания означает, что кредитор признан банкротом или у него больше нет имущества, которое можно было бы взыскать. На практике, по словам экспертов, освободиться от кредитного бремени вряд ли удастся. "Исполнительный лист возвращается кредитору, и он может заново неоднократно возобновлять процесс взыскания как минимум в течение трех лет после вынесения судебного решения или приказа", — пояснил директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин.
34.7%Нет, всегда плачу вовремя
13.6%Да, не хватает денег на регулярные выплаты
51.7%Я не беру кредиты
"Исходя из практики последних лет, как правило, так и делается: взыскатели периодически предъявляют исполнительный лист, и если у должника что-то появляется, ему приходится это отдавать", — подтвердил партнер юридического бюро "Падва и Эпштейн" Антон Бабенко. Большинство должников, даже если их финансовое положение улучшится, в итоге вынуждены не оформлять ничего в собственность, понимая, что если производство будет возбуждено опять, у них могут все отобрать.
Признание долга безнадежным и его списание с баланса не надо путать с прощением", — подчеркивают в пресс-службе ВТБ-24. Кроме того, что у банка сохраняется возможность потребовать долг опять, заемщик оказывается должен заплатить НДФЛ со списанной суммы. Из его кредитной истории списанный долг не исчезает — взять новый в другом банке уже не удастся.
Какие долги банки и коллекторы все-таки могут простить
Еще одно основание для признание долга "безнадежным" — смерть заемщика. Но и то не всегда. По словам пресс-службы Сбербанка, в этом случае кредитные обязательства вместе с иными обязательствами и правами переходят к наследникам, с которыми банк продолжает сотрудничество. Если наследников нет, взыскание может быть обращено на так называемое "выморочное имущество" — то, что осталось после смерти должника и никому не завещано. Если кредит оформлялся под поручительство, при этом наследников нет, то банк работает с поручителями. Как уточнили в пресс-службе ВТБ-24, банк может отказаться взыскивать долг, только если оставшегося имущества должника после его смерти недостаточно.
Коллекторы, по словам Воронина, списывают долги гораздо чаще. Как уточнили в пресс-службе коллекторского агентства "Секвойя кредит консолидейшн", должнику могут простить, например, штрафы или проценты. В отдельных случаях дисконт может составить до 30% от общей суммы долга, но на скидку могут рассчитывать только те, кто выходит на связь и пытается как-то договориться с коллекторами.
Что делать тем, кто не может расплатиться с долгами
Кроме "списания", у заемщиков есть два способа, которые позволяют избавиться от всей или хотя бы части задолженности. Первый из них — банкротство — за почти два года с начала действия соответствующего закона не слишком себя оправдал. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве на начало июня, в первом полугодии 2017 года банкротами стали чуть более 13 тысяч граждан и индивидуальных предпринимателей (в пресс-службе Сбербанка РИА Новости сообщили, что на сегодняшний день к процедуре банкротства прибегли "чуть более 18 тысяч" клиентов банка — физических лиц). В Связь-банке с 2015 года было всего семь клиентов-банкротов.
Второй способ — это так называемая "кредитная амнистия", но даже в ее рамках максимум, на что может рассчитывать должник, — это отмена пеней за просрочку платежей по кредиту. Так, в пресс-службе ВТБ-24 сообщили, что "ВТБ-24 и розничный бизнес банка ВТБ практикуют прощение долга или прекращение обязательств только в исключительных случаях". Кроме этого, изредка банк готов договариваться с клиентом об отмене пеней за счет погашения просроченного долга. В некоторых кредитных организациях — таких, как Сбербанк — должников не амнистируют вовсе.
В Связь-банке с 2012 года также проводят специальные акции по отмене штрафов за просрочку долга: по данным пресс-службы, за все это время их было десять. В рамках акций должник может погасить основной долг и проценты, тогда с него снимается неустойка. Свои долги перед банком таким образом погасили 13 тысяч заемщиков, общая сумма возвращенных средств — более 224 миллионов рублей.
Кроме всех этих способов, клиент может попытаться договориться с банком о реструктуризации долга, рефинансировать его в другой организации или попросить об отсрочке — "кредитных каникулах".