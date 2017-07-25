Взыщут и после смерти: кто и как может списать свой долг перед банком

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Мария Салтыкова. Каждый десятый долг россиян по банковским кредитам признан безнадежным. Почти полмиллиона дел завершились безрезультатно для приставов. Но не стоит думать, что в этом случае банки окончательно распрощались со своими деньгами. По словам юристов, через некоторое время преследование должников обычно возобновляется. О том, что делать, если возможности выплатить долг нет, и есть ли шансы на "прощение" со стороны банка — в материале РИА Новости.

Безнадежный — не значит "банкрот"

Федеральная служба судебных приставов может "простить" должникам сумму в один триллион рублей — такая новость появилась в некоторых СМИ на прошлой неделе. На самом деле, как уточнили в ведомстве, доля банковских кредитных долгов, которые приставы пока не могут взыскать, составляет всего 11%, или 488 тысяч случаев исполнительных производств из общего числа в 4,3 миллиона. Общая сумма таких долгов — 247 миллиардов рублей.

Окончание производства по долгам без взыскания означает, что кредитор признан банкротом или у него больше нет имущества, которое можно было бы взыскать. На практике, по словам экспертов, освободиться от кредитного бремени вряд ли удастся. "Исполнительный лист возвращается кредитору, и он может заново неоднократно возобновлять процесс взыскания как минимум в течение трех лет после вынесения судебного решения или приказа", — пояснил директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин.





У вас есть долги по кредитам? Нет, всегда плачу вовремя

Да, не хватает денег на регулярные выплаты

Я не беру кредиты Результаты 34.7% Нет, всегда плачу вовремя

13.6% Да, не хватает денег на регулярные выплаты

51.7% Я не беру кредиты Все опросы Голосовать

Спустя три года банк может обратиться в суд и заявить, что пропустил окончание срока "по уважительным причинам", либо просто попросить продлить срок, и суд пойдет ему навстречу. Срок исковой давности при этом может отсчитываться как с момента нарушения обязательств должником, так и с даты, указанной для погашения долга в письменном извещении, — это зависит от условий кредитного договора. Более того, даже если все сроки давно прошли, по закону, кредитор может использовать досудебные меры взыскания, добавил эксперт.

"Исходя из практики последних лет, как правило, так и делается: взыскатели периодически предъявляют исполнительный лист, и если у должника что-то появляется, ему приходится это отдавать", — подтвердил партнер юридического бюро "Падва и Эпштейн" Антон Бабенко. Большинство должников, даже если их финансовое положение улучшится, в итоге вынуждены не оформлять ничего в собственность, понимая, что если производство будет возбуждено опять, у них могут все отобрать.

Признание долга безнадежным и его списание с баланса не надо путать с прощением", — подчеркивают в пресс-службе ВТБ-24. Кроме того, что у банка сохраняется возможность потребовать долг опять, заемщик оказывается должен заплатить НДФЛ со списанной суммы. Из его кредитной истории списанный долг не исчезает — взять новый в другом банке уже не удастся.

Какие долги банки и коллекторы все-таки могут простить

Что делать тем, кто не может расплатиться с долгами

Критерии признания задолженности "безнадежной для взыскания" установлены Банком России. Для этого требуется несколько условий: во-первых, неисполнение клиентом обязательств в течение как минимум года до даты принятия решения о списании, во-вторых — акт ФССП о невозможности взыскания, судебный акт об окончании срока исковой давности и другие документы. Кроме того, долг могут окончательно списать, если банк сочтет, что взыскание давно просроченной задолженности ему обойдется дороже, чем отказ от этого.Еще одно основание для признание долга "безнадежным" — смерть заемщика. Но и то не всегда. По словам пресс-службы Сбербанка, в этом случае кредитные обязательства вместе с иными обязательствами и правами переходят к наследникам, с которыми банк продолжает сотрудничество. Если наследников нет, взыскание может быть обращено на так называемое "выморочное имущество" — то, что осталось после смерти должника и никому не завещано. Если кредит оформлялся под поручительство, при этом наследников нет, то банк работает с поручителями. Как уточнили в пресс-службе ВТБ-24, банк может отказаться взыскивать долг, только если оставшегося имущества должника после его смерти недостаточно.По словам директора НАПКА, "чисто технически банк имеет возможность списать долг, который выглядит безнадежным, но делается это крайне редко". У кредитных организаций достаточно жесткие требования со стороны регулятора, поэтому им проще продать такие долги коллекторским агентствам, пояснил он.Коллекторы, по словам Воронина, списывают долги гораздо чаще. Как уточнили в пресс-службе коллекторского агентства "Секвойя кредит консолидейшн", должнику могут простить, например, штрафы или проценты. В отдельных случаях дисконт может составить до 30% от общей суммы долга, но на скидку могут рассчитывать только те, кто выходит на связь и пытается как-то договориться с коллекторами.

Кроме "списания", у заемщиков есть два способа, которые позволяют избавиться от всей или хотя бы части задолженности. Первый из них — банкротство — за почти два года с начала действия соответствующего закона не слишком себя оправдал. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве на начало июня, в первом полугодии 2017 года банкротами стали чуть более 13 тысяч граждан и индивидуальных предпринимателей (в пресс-службе Сбербанка РИА Новости сообщили, что на сегодняшний день к процедуре банкротства прибегли "чуть более 18 тысяч" клиентов банка — физических лиц). В Связь-банке с 2015 года было всего семь клиентов-банкротов.



Второй способ — это так называемая "кредитная амнистия", но даже в ее рамках максимум, на что может рассчитывать должник, — это отмена пеней за просрочку платежей по кредиту. Так, в пресс-службе ВТБ-24 сообщили, что "ВТБ-24 и розничный бизнес банка ВТБ практикуют прощение долга или прекращение обязательств только в исключительных случаях". Кроме этого, изредка банк готов договариваться с клиентом об отмене пеней за счет погашения просроченного долга. В некоторых кредитных организациях — таких, как Сбербанк — должников не амнистируют вовсе.



В Связь-банке с 2012 года также проводят специальные акции по отмене штрафов за просрочку долга: по данным пресс-службы, за все это время их было десять. В рамках акций должник может погасить основной долг и проценты, тогда с него снимается неустойка. Свои долги перед банком таким образом погасили 13 тысяч заемщиков, общая сумма возвращенных средств — более 224 миллионов рублей.



Кроме всех этих способов, клиент может попытаться договориться с банком о реструктуризации долга, рефинансировать его в другой организации или попросить об отсрочке — "кредитных каникулах".