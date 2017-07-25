Ингушетия направит около 2 млрд рублей на модернизацию электросетей

МАГАС, 25 июл — РИА Новости. Адам Буражев. Власти Ингушетии и руководство ингушского филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" намерены до 2019 года реализовать в регионе комплексную программу развития электрических сетей, трансформаторных подстанций, снижения потерь электроэнергии. На эти цели будет направлено более 1,9 миллиарда рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь регионального филиала компании Елизавета Загиева.

"Реализация программы позволит существенно снизить показатель потерь электроэнергии, обновить сети, построить новые подстанции, установить другое необходимое оборудование, в том числе, трансформаторы. Нам важно обеспечить население бесперебойным энергоснабжением и программа позволит это сделать", — сказала она.

Загиева отметила, что новое руководство "Ингушэнерго" нацелено не только на улучшение ситуации в энергосетевом хозяйстве, но на вывод этой сферы на качественно новый уровень. В качестве примера она привела несколько новых подстанций в Магасе и Назрани, строительство которых обеспечивает электроэнергией социально-значимые объекты и новые жилые микрорайоны двух городов.

"Появление в энергосистеме новых подстанций повысило надежность электроснабжения существующих потребителей городов, обеспечивает подключение новых потребителей, создает резерв трансформаторной мощности и повышает доступность электросетевой инфраструктуры, что, в свою очередь, будет способствовать строительству на территории Магаса и Назрани новых инвестиционных объектов, поступлению в республику дополнительных средств и созданию дополнительных рабочих мест", — отметила она.

О состоянии дел в энергетической сфере говорилось и на совещании в Магасе с участием главы региона Юнус-Бека Евкурова. Было озвучено, что оплата организаций и учреждений, финансируемых из республиканского и местных бюджетов за потребленную электроэнергию в первом полугодии 2017 года составила 133,4 миллиона рублей или 99,5 %, что на четверть больше в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. В денежном выражении — в текущем году платежи увеличились на 50,7 миллиона рублей. Населением произведена оплата в размере 147,5 миллиона рублей или 39%, что на 5% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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