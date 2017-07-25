Совет Федерации одобрил закон о реформе теплоснабжения

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Совет Федерации во вторник одобрил изменения в закон "О теплоснабжении", предусматривающие внедрение "альтернативной котельной".

Документ меняет систему регулирования в области тарифообразования с переходом от государственного регулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установлению только предельного уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя — уровня так называемой "альтернативной котельной".

Предельная цена определяется ценой поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение источника (цена "альтернативной котельной").

Введение такого принципа будет возможно в населенных пунктах только по представлению глав муниципалитетов. Рост стоимости до уровня "альтернативной котельной" займет несколько лет — предусмотрен так называемый переходный период от 5 до 10 лет.

В России также появятся ценовые зоны, внутри которых за теплоснабжение будут отвечать единые теплоснабжающие организации (ЕТО). ЕТО обязана реализовывать мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов теплоснабжения, определенные для нее в схеме теплоснабжения. Также она отвечает за качество предоставления услуги и допустимые перерывы в обеспечении тепловой энергией.