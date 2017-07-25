Совет Федерации одобрил новое бюджетное правило и объединение нацфондов

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Совет Федерации во вторник одобрил правительственный закон о новой конструкции бюджетного правила и об объединении Фонда национального благосостояния и Резервного фонда на базе ФНБ.
Закон определяет предельный объем расходов федерального бюджета, который не может превышать суммы нефтегазовых доходов, рассчитанных исходя из базовой цены на нефть, базовой экспортной цены на природный газ и прогнозируемых валютного курса, ненефтегазовых доходов, а также расходов на обслуживание гоcдолга.
Базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне 40 долларов за баррель в ценах 2017 года и подлежит ежегодной индексации на 2% начиная с 2018 года.
Законом предусматривается, что средства Резервного фонда зачисляются в ФНБ (объединенный фонд) не позднее 1 февраля 2018 года. Минфин будет ежемесячно публиковать сведения о величине активов ФНБ на начало отчетного месяца, зачислении средств в указанный фонд, их размещении и использовании в отчетном месяце.