Совет Федерации одобрил новое бюджетное правило и объединение нацфондов

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Совет Федерации во вторник одобрил правительственный закон о новой конструкции бюджетного правила и об объединении Фонда национального благосостояния и Резервного фонда на базе ФНБ.

Планка отсечения по цене на нефть Urals в обновленном бюджетном правиле устанавливается на уровне 40 долларов за баррель. Дополнительные нефтегазовые доходы, полученные от цены выше этой планки, будут направляться в резервы.

Закон определяет предельный объем расходов федерального бюджета, который не может превышать суммы нефтегазовых доходов, рассчитанных исходя из базовой цены на нефть, базовой экспортной цены на природный газ и прогнозируемых валютного курса, ненефтегазовых доходов, а также расходов на обслуживание гоcдолга.

Базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне 40 долларов за баррель в ценах 2017 года и подлежит ежегодной индексации на 2% начиная с 2018 года.

Закон также предусматривает объединение суверенных фондов РФ на базе ФНБ. Если общий объем средств в объединенном фонде превысит 5% ВВП, его использование предлагается ограничить объемом выпадающих нефтегазовых доходов. Если общий объем средств составит меньше 5%, то объем использования будет ограничен 1% ВВП.

Законом предусматривается, что средства Резервного фонда зачисляются в ФНБ (объединенный фонд) не позднее 1 февраля 2018 года. Минфин будет ежемесячно публиковать сведения о величине активов ФНБ на начало отчетного месяца, зачислении средств в указанный фонд, их размещении и использовании в отчетном месяце.