Дворкович рассказал о перспективах создания второго лоукостера

УЛАН-УДЭ, 25 июл — РИА Новости. Переговоры о создании в России второго лоукостера ведутся пока лишь в коммерческом русле, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Газета "Коммерсант" в июне со ссылкой на источники писала, что российские финансовые инвесторы ведут переговоры о создании еще одной низкобюджетной авиакомпании в стране. Министр транспорта РФ Максим Соколов сообщал журналистам, что ведомство стратегически поддерживает идею создания лоукостеров в России, но конкретных предложений пока нет. Сам Дворкович говорил, что идея нового лоукостера есть у отдельных инвесторов, но пока нет даже бизнес-плана.

"На уровне правительства (разговоры — ред.) не идут. Коллеги пока обсуждают эту тему в коммерческом русле", — сказал Дворкович.

"Коллеги ко мне обращались, но я не могу пока назвать их", — ответил Дворкович на вопрос о возможных инвесторах лоукостера.