В Бурятии готовы продать электросети одному собственнику

УЛАН-УДЭ, 25 июл — РИА Новости/Прайм. Власти Бурятии подготовили документы для консолидации региональных электросетей путем продажи единому собственнику, заявил исполняющий обязанности главы региона Алексей Цыденов на совещании по актуальным вопросам развития Бурятии.

"У нас за счет того, что разные собственники по сетевому хозяйству, есть нерешенные вопросы по взаимодействию между разными эксплуатантами", — сказал Цыденов.

По его словам, ситуация приводит к неплатежам и большим долгам на рынке.

"В долгосрочном периоде лучше бы консолидировать", — отметил он.

По словам и.о. главы, республика подготовила документы для консолидации сетей, но сейчас ищет единого покупателя.

"Мы сами готовы, у нас документация по сетям в республике готова. Мы готовы так и по продаже сетей. Единственный вопрос — нам надо понимать, что понятен покупатель", — сказал Цыденов.

"Поступило предложение МРСК Сибири, увязывающее продажу сетей с заключением регуляторного договора, в котором одним из основных пунктов была компенсация ранее накопленных недополученных доходов в будущий период тарифного регулирования. Что мы пока не готовы принять, находимся в процессе обсуждения этого предложения. У нас документация по всем сетям для объявления торгов готова сейчас", — заключил он.