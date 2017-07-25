Мексика с оптимизмом смотрит на торговые переговоры с США

МЕХИКО, 25 июл – РИА Новости. Мексика с оптимизмом вступит в переговоры о будущем соглашении о Североамериканской зоне свободной торговли NAFTA с США и Канадой, которые стартуют в середине августа, заявил в понедельник президент страны Энрике Пенья Нето.

Первый этап переговоров пройдет 16-20 августа. Эксперты отмечали, что США намерены стремиться к заключению лучшего соглашения, которое позволит сократить торговый дефицит страны и будет честным по отношению ко всем американцам. По сообщению офиса представителя США на торговых переговорах, оно должно улучшить доступ американским компаниям на рынки Мексики и Канады.

"Я настроен оптимистично, думаю, что мы пойдем по пути совместной работы при взаимном уважении в свободном, открытом и искреннем диалоге, ища в первую очередь совместную выгоду, думаю, что мы сможем добиться пересечений в ходе переговоров по соглашению о свободной торговле", — приводит пресс-служба Пеньи Ньето его заявление в мексиканском городе Мехикали.

По словам президента, это соглашение должно принести выгоду всем трем сторонам, а в самом документе, подписанном более 20 лет назад, есть сферы, которые дают новые возможности, пока им не охваченные.

Соглашение о NAFTA действует с 1994 года, объединяя рынки США, Канады и Мексики. Трамп говорил ранее о необходимости пересмотра положений документа и возможности выхода из него, если США не получат дополнительной выгоды от его действия.