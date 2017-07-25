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Экономика

Рост или спад: что будет с российской экономикой в ближайшие два года

08:0025.07.2017
(обновлено: 09:08 25.07.2017)
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© Fotolia / freshidea Экономическое процветаниеЭкономическое процветание
© Fotolia / freshidea

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. По итогам 2017 года российская экономика вырастет на 1,4%. Такой прогноз озвучил  Международный валютный фонд в своем июльском докладе "Перспективы развития мировой экономики". Экономисты признают, что основным фактором положительной динамики ВВП стали подросшие нефтяные цены. Средняя цена Urals в первом полугодии 2017-го превысила 50 долларов за баррель. При этом МВФ прогнозирует, что в 2017-2018 годах черное золото подешевеет. Станет ли нынешний год отправной точкой восстановления и накопила ли экономика нужный запас прочности на ближайшие годы — в материале РИА Новости.

Добыча нефти. Архивное фото
© AP Photo / Hasan Jamali
МВФ понизил прогноз цен на нефть на 2017 и 2018 годы

Производство растет

В мае-июне мировые цены на нефть заметно упали, и эксперты не видят в этом ничего удивительного. Предложение сырья возросло, и если негативная динамика будет продолжаться, можно ожидать дальнейшего ослабления нефтяных цен, считает независимый экономический эксперт Антон Шабанов.

Что будет происходить с нефтью во второй половине 2017 года, пока неизвестно, указывают эксперты Высшей школы экономики в июньском докладе "Комментарии о государстве и бизнесе". Впрочем, по их наблюдениям, ряд ключевых мароэкономических показателей сегодня внушает оптимизм. В первую очередь это рост промышленного производства.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСотрудник работает на буровой установке Ванкорского нефтегазового месторождения в Красноярском крае
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудник работает на буровой установке Ванкорского нефтегазового месторождения в Красноярском крае

По данным Росстата, в мае Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности вырос на 1,5% относительно апреля. Это достаточно высокий показатель, вклад в который внесли промышленное производство (+2,8%), строительство (+2,0%) и оптовая торговля (+1,5%), — отмечают эксперты ВШЭ.

При этом в годовом выражении в мае промышленное производство резко ускорилось — плюс 5,6%. По оценке Минэкономразвития, это привело к ускорению роста ВВП в мае до 3,1% год к году.

Позитивные тенденции

Обнадеживающие тенденции в промышленности определенно наблюдаются: это замедление темпов снижения занятости в промышленности и ожидаемый рост спроса на труд, высокий уровень рентабельности продаж в промышленности (это стимулирует инвестиционную активность в высокодоходных секторах) и рост реальной заработной платы — на 5-7% в годовом выражении.

Последний показатель объясняется, в том числе, торможением потребительской инфляции, констатируют авторы доклада.

Увеличение реальной заработной платы может стимулировать потребительский спрос, а он составляет львиную долю ВВП — в два с половиной раза большую, чем инвестиционный.

Аналитики, впрочем, указывают на то, что восстановление промышленного производства — длительный процесс. Это очень большие и трудоемкие отрасли, и нынешние цифры пока лишь капля в море.

© Fotolia / Julien EichingerГрафик
© Fotolia / Julien Eichinger
График

"Все страны, которые слезали с сырьевой или какой-либо еще иглы, — это занимало у них и 15, и 20 лет. Поэтому нельзя сказать, что в моменте мы нашли новый стимул для развития", — отмечает Шабанов.

Политика мешает или помогает?

Мощный фактор, который лишает возможности делать точные макроэкономические прогнозы на перспективу ближайших двух-трех лет, — санкции и контрсанкции, вопрос с которыми пока остается открытым и вялотекущим, указывают экономисты.

Здание Конгресса США в Вашингтоне. 28 февраля 2017 года
© REUTERS / Yuri Gripas
Москва – "петушки". Конгресс США согласовал для России новые санкции

"Рынок — это закон спроса и предложения, а санкции — это уже политика. Если политику убрать и начать со всеми нормально экономически дружить, то за два-три года мы бы очень сильно наверстали", — уверен Шабанов.

Новый пакет санкций по отношению к России, который должен быть принят конгрессом США уже завтра, не добавляет ясности  относительно того, что ждет нашу экономику хотя бы в 2018 году. Но экономисты не исключают, что ограничения могут стать драйвером роста экономических показателей в России, поскольку главной задачей станет импортозамещение.

"Нам придется производить аналоги зарубежных товаров, что не может негативно сказаться на ВВП страны", — поясняет Михаил Тепляков, старший финансовый советник "Шумаков и партнеры".

© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкФорум-выставка "Госзаказ - За честные закупки"
© РИА Новости / Владимир Песня
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Форум-выставка "Госзаказ - За честные закупки"

Рост на ближайшие годы ограничен

Рост российской экономики, прогнозируемый МВФ, находится ближе к нижней границе диапазона, обозначенного Центральным банком: в ЦБ ждут 1,3-1,8% роста. Конечно, эти темпы недостаточны, но в ближайшие годы экономика едва ли будет расти быстрее, да и то в отсутствие серьезных внутренних или внешних потрясений,  констатирует независимый экономист Дмитрий Мирошниченко.

"Фактически рост будет ограничен уровнем около 2%, но для нашей экономики с ее структурой это весьма неплохой результат", — отмечает экономист.

Пока рост носит восстановительный характер после мощного инвестиционного спада последних лет. Поэтому основную роль должны сыграть восстановление инвестиций и конкурентоспособные на мировом рынке отрасли промышленности, такие как нефтехимия, — прогнозирует Мирошниченко.

В целом же "потолок" роста ограничен и запас прочности, увы, невелик.

© Fotolia / sakkmesterkeБизнесвумен строит башню из монет
© Fotolia / sakkmesterke
Бизнесвумен строит башню из монет

Хватит уповать на нефть

Сможет ли экономика пробить этот "потолок", и когда это может произойти?  Рецепты, которые дают экономисты, традиционны: расширение кредитования, снижение налоговой нагрузки на бизнес, сокращение административных издержек, стимулы для прямых иностранных инвестиций.

Существенный тормозящий фактор для инвестиционной активности — высокая доля государства в экономике. "Тысячелетний опыт человечества показывает, что экономику двигают вперед частный интерес и частные инвестиции, — напоминают эксперты. — А государство играет вспомогательную роль".

"У нас же доля государства в экономике приближается к 65-70%, и с такой структурой высоких темпов роста ждать не приходится, это все равно что на телеге соревноваться с автомобилем: катиться она будет, но очень медленно", — заключил Мирошниченко. 

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