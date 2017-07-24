Воронежская и Рязанская области подписали соглашение о сотрудничестве

ВОРОНЕЖ, 24 июл — РИА Новости. Воронежская и Рязанская области подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве, сообщают в понедельник правительства регионов.

Свои подписи под документом поставили в Рязани 24 июля губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов. По словам Любимова, документ подготовлен в рамках развития межрегиональных отношений. Также глава Рязанской области в своем вступительном слове отметил, что аграрный комплекс Воронежской области – один из самых сильных в стране.

"Я уверен, что этот опыт поможет нам более интенсивно развиваться как в сельском хозяйстве, так и в промышленном производстве и социальной сфере", – сказал Любимов.

В рамках реализации документа стороны планируют развивать сотрудничество в сфере экономики, промышленного производства, привлечения инвестиций, торговли, предпринимательской деятельности, науки и высоких технологий, агропромышленного комплекса. Воронежская и Рязанская области также намерены взаимодействовать в сферах образования, здравоохранения, транспорта и дорожного хозяйства, культуры, градостроительной деятельности, спорта, туризма, молодежной политики.

"На сегодняшний день товарооборот между Воронежской и Рязанской областями составляет около 5,2 миллиарда рублей. В ближайшие два-три года, я думаю, мы эту сумму можем удвоить. Сегодня я вижу большой резерв в развитии именно горизонтальных связей между регионами в торгово-экономическом плане, сферах науки и культуры", — сказал Гордеев.

По данным воронежского облправительства, регионы успешно сотрудничают в выполнении государственного оборонного заказа. Воронежская область, по словам Гордеева готова делиться с Рязанской "наработанными практиками в наращивании сельхозпроизводства, развивать взаимную торговлю продовольственными товарами".

"Агропромышленный комплекс Воронежской области занимает пятое место в стране, мы крупнейший производитель различной сельхозпродукции. В то же время мы пользуемся горюче-смазочными материалами, моторным топливом Рязанской области", — отметил Гордеев.

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