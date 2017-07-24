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Экономика

Аналитики спрогнозировали рост курса доллара до 65 рублей к осени

20:5924.07.2017
(обновлено: 21:00 24.07.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкДоллары США. Архивное фотоДоллары США. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Курс рубля к доллару и евро в ближайшее время будет торговаться в широком боковике, однако уже осенью доллар может вырасти до 65 рублей на фоне снижения спроса на нефть, полагают опрошенные РИА Новости аналитики.

Денежные купюры России и Европейского Союза. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Евро поднялся до 70 рублей впервые с ноября

При этом эксперты замечают, что обновление локальных максимумов доллара и евро связано с опасениями по поводу усиления геополитических рисков.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.06 мск рос на 0,72 рубля — до 60,08 рубля, курс евро — на 0,71 рубля — до 69,93 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в понедельник доллар и евро обновили максимумы с 13 июля 2017 года и с ноября 2016 года соответственно.

Напряженные ожидания

Текущее ослабление российской валюты проходит вопреки позитивной динамике нефтяных цен и приближению пика налоговых платежей, замечает Денис Давыдов из аналитического управления Нордеа банка. Объяснением такой динамики может выступать рост опасений, связанных с темой новых санкций со стороны США, добавляет он.

В частности, в субботу стало известно, что республиканцы и демократы из обеих палат американского конгресса согласовали текст законопроекта по санкциям против России. Позже в СМИ сообщалось, что пресс-секретарь президента США Дональда Трампа заявила о поддержке данного законопроекта со стороны администрации США. В ближайшие недели по нему пройдет голосование в палате представителей (во вторник) и сенате. Далее он должен поступить на подпись президенту.

Денежные купюры России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Говорить о "взрослении" рубля еще рано, считают аналитики

В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности, направленные против "Северного потока-2".

Пока данный вопрос "остается на столе", очевидно, что дальнейшее ослабление рубля может продолжаться, считает Давыдов.

"Я согласен, что "в воздухе витает" напряженное ожидание каких-то потрясений, но с моей точки зрения, это может быть с одинаковой вероятностью как коррекция в рубле, так и коррекция в американском S&P 500. Очень много политических страстей в рыночной новостной ленте: фундаментальные факторы отошли на второй план", — говорит ведущий аналитик УК "Горизонт" Владимир Рожанковский.

Рубль будет торговаться в боковике

По оценкам аналитиков, в ближайшее время рубль по отношению к доллару и евро будет торговаться в боковике.

Пункт обмена валюты. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Рожанковский из УК "Горизонт" отмечает, что в настоящее время никаких необычных объемов в парах доллар-рубль и евро-рубль не видно. Рубль торгуется в диапазоне 59,2–60,8 рубля за доллар и в ближайшее время уходить из него не собирается, считает он. А индекс доллара между тем уже ниже 94 пунктов, и нефть относительно стабильна, указывает аналитик.

Никакого особенного ослабления рубля мы не наблюдаем, пара доллар-рубль остается по-прежнему в диапазоне 58-60, до максимума от 11 июля на 61 еще далеко, также отмечает аналитик "ВТБ 24" Алексей Михеев.

В ближайшие несколько недель наиболее вероятна широкая боковая динамика как по паре доллар-рубль (58,5-60,5), так и евро-рубль (68,5-70,5), прогнозирует биржевой тренер "БКС Брокер" Иван Копейкин.

При отсутствии кардинальных событий на рынке нефти и на мировой политической арене, с точки зрения технического анализа, пара может в ближайшее время двигаться в торговом коридоре 59-60,5 рубля, где расположены значимые уровни сопротивления и поддержки, соответственно, полагает трейдер управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Владимир Шумаков.

Что касается пары евро-рубль, то она действительно обновляла максимум этого года, почти достигнув отметки 70, но это связано с тем, что в последние дни на международном валютном рынке вышла на максимумы года пара евро-доллар (показана отметка 1,16), обращает внимание Михеев.

"Однако мы полагаем, что в ближайшее время пара евро-доллар пойдет вниз от верхней границы 2,5-летнего диапазона, и евро-рубль начнет относительно снижаться. Кроме того, мы ожидаем возвращения цен на нефть к 50 долларам за баррель, и это поддержит рубль на обеих валютных парах", — комментирует он.

Электронная валюта биткоин. Архивное фото
© Fotolia / prima91
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Рост доллара

В целом уже в первой половине августа рубль может выглядеть более беззащитным перед внешними вызовами, так как такие факторы поддержки как налоговые и дивидендные выплаты не будут оказывать поддержку национальной валюте, считает Давыдов из аналитического управления Нордеа банка. Пара доллар-рубль может отступить к уровням 60-62 рубля, прогнозирует он.

По мнению Михеева из "ВТБ 24", новой волны ослабления рубля можно ждать только ближе к осени, когда в силу сезонных причин упадет спрос на нефть. Пока же раз за разом данные показывают сокращение запасов нефти в США, что поддерживает ее цену, отмечает он.

Осенью же пара доллар-рубль вполне может вырасти до 63-65 рублей за доллар, прогнозирует эксперт.

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