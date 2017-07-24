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Экономика

Комитет по мониторингу ОПЕК+ подвел итоги за первое полугодие 2017 года

Сюжет:
Главное за 24 июля 2017 года (11)
19:0024.07.2017
(обновлено: 19:14 24.07.2017)
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© AFP 2017 / Ryad KramdiПредставители стран-членов ОПЕК на Международном энергетическом форуме в Алжире. Архивное фотоПредставители стран-членов ОПЕК на Международном энергетическом форуме в Алжире. Архивное фото
© AFP 2017 / Ryad Kramdi

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл — РИА Новости. Министерский комитет по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти стран ОПЕК+ по итогам четвертого заседания, прошедшего впервые в Санкт-Петербурге, объявил о результатах выполнения сделки за первое полугодие 2017 года, оценив его уровень в 98%.

Добыча нефти. Архивное фото
© Fotolia / Kokhanchikov
Сделка ОПЕК+ убрала с рынка 350 млн баррелей нефти, заявил Новак

Кроме того, комитет рекомендовал продлить сделку после первого квартала 2018 года, если потребуются дальнейшие меры для стабилизации рынка.

В министерский комитет входят представители Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана, России, Саудовской Аравии и генеральный секретарь ОПЕК.

Согласно заявлению комитета, нефтедобывающие страны ОПЕК+ за январь-июнь сократили производство нефти на 351 миллион баррелей. Коммерческие запасы нефти стран ОЭСР за этот период упали на 90 миллионов баррелей — до 250 миллионов баррелей. Таким образом, странам удалось сократить переизбыток товарных запасов нефти и нефтепродуктов. По словам министра энергетики России Александра Новака, полное выполнение своих обязательств странами сделки выведет с рынка еще около 200 тысяч баррелей нефти в сутки относительно сегодняшнего уровня.

Таким образом, несмотря на высокий уровень приверженности соглашению, комитет призывает всех участников к 100% выполнению сделки. Министерский комитет продолжит сотрудничать со всеми участниками сделки индивидуально, в особенности с теми, чей уровень еще не соответствует договоренностям, отмечается в заявлении.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

"Медвежьи" настроения на рынке "черного золота"

Текущую ситуацию на мировом рынке нефти министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих охарактеризовал как "медвежьи" настроения.

Добыча нефти. Архивное фото
© AP Photo / Hasan Jamali
Министр нефти Омана не видит необходимости в более резком сокращении добычи

"Несмотря на позитивные знаки, наблюдаемые на рынке, мы должны признать, что на рынке нефти царят "медвежьи" настроения, и ряд факторов являются этому причиной: приверженность соглашению (ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. — Прим. ред.) не соответствует данным по экспорту; рост нефтепроизводства в Ливии и Нигерии; прогноз по добыче сланцевой нефти в США", — сказал аль-Фалих в ходе открытия заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Тем не менее он заверил, что страны ОПЕК и ряд не входящих в организацию государств преодолеют "медвежьи" настроения, которые царят в последние недели.

Министр энергетики Саудовской Аравии также предложил участникам сделки учитывать данные об экспорте при мониторинге исполнения венского соглашения, объяснив это тем, что данные по экспорту нефти иногда не соответствуют данным по его производству. В свою очередь, министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Россия в целом не против контроля ее данных по экспорту наряду с уровнем добычи. Однако он подчеркнул, что в таком случае придется отслеживать и уровень экспорта нефтепродуктов.

Что же с Ливией и Нигерией?

Не остался без внимания обсуждаемый рынком рост добычи нефти в Ливии и Нигерии, которые в настоящий момент имеют привилегированное право не ограничивать добычу в рамках венского соглашения в связи с атаками военных группировок на нефтегазовые объекты этих стран.

Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Новак рассказал, когда Нигерия и Ливия могут присоединиться к сделке ОПЕК+

Для того чтобы разъяснить ситуацию, представители Ливии и Нигерии были приглашены на технический комитет 22 июля. Как сообщил журналистам генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, члены двух делегаций представили свои планы по нефтедобыче, которые соответствуют сложным ситуациям в этих странах. Однако он не раскрыл информацию о планах по добыче стран.

Министр нефти и газа Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи по итогам министерской встречи сообщил, что Нигерия согласилась ограничить добычу нефти на уровне 1,8 миллиона баррелей в сутки, если его достигнет. Ранее в июле министр нефти Нигерии Эммануэль Ибе Качикву заявлял, что Нигерия поддержит ограничение своей нефтедобычи при достижении стабильного уровня в 1,8 миллиона баррелей в день против текущих 1,7 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти в Ямало-Ненецком автономном округе. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Добыча нефти в России в июле составляет 10,947 млн баррелей в сутки

По итогам заседания министерского комитета по мониторингу ОПЕК+ глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что страны ОПЕК и вне картеля продолжают поддерживать процесс восстановления производства нефти в Ливии и Нигерии, однако должны внимательно следить за ним.

Согласно данным ОПЕК со ссылкой на вторичные источники, среднесуточная добыча нефти в Ливии выросла с 528 тысяч баррелей в день в октябре до 852 тысяч баррелей в сутки по итогам июня. В Нигерии среднесуточное нефтепроизводство увеличилось с 1,615 миллиона баррелей в день в октябре до 1,733 миллиона баррелей в сутки в июне. При этом ранее в июле агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что добыча нефти в Ливии уже достигла уровня в 1,1 миллиона баррелей в день. Также глава ливийской NOC сообщал, что планируется достичь к концу 2017 года добычу нефти в 1,25 миллиона баррелей в день.

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