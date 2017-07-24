КРАСНОДАР, 24 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев призвал уточнить критерии определения малых городов.

В ходе выступления на форуме "Городская среда", организованном "Единой Россией", Медведев заметил, что один из выступающих на форуме назвал одним из критериев отнесения к малому городу число проживающих в нем в размере менее 250 тысяч человек.

"Представляете себе, что такое 250 тысяч человек? Европейская страна. Европейский город средний — 10-15 тысяч человек, у нас — 250 (тысяч человек — ред.). Обращаю внимание, что у нас по 250 тысяч многие столицы субъектов федерации, а некоторые сами субъекты федерации существенно меньше 250 тысяч человек", — сказал глава правительства.

По его мнению, необходимо "к этому всему относиться внимательно, дифференцированно, учитывать это при принятии правил регулирования".

"У нас действительно страна очень большая и сложная. Но нам нужно все-таки определиться в критериях малых городов гораздо более точно", — подытожил Медведев.