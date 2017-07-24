Медведев поручит МЭР и Минстрою создать стратегию развития городов

КРАСНОДАР, 24 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что поручит Минэкономразвития и Минстрою подготовить стратегию развития российских городов до 2025 года.

"Я считаю правильным, что предложение, которое было сформулировано, о разработке на основе стратегии пространственного развития, стратегию развития городов до 2025 года, такая стратегия, как и собственно, стандарты, о которых только что говорили, нам действительно необходимы. Я дам такое поручение министерству экономического развития, министерству нашему по строительству. Надо к этому привлечь по ипотечному и жилищному кредитованию, ну, и утвердить то, о чем здесь говорили коллеги – стандарт качества городской среды и стандарт комплексного развития территорий", — сказал Медведев.

Он добавил, что "с их помощью мы сможем увидеть, как реально развиваются города".

Ранее Медведев утвердил план основ государственной политики регионального развития до 2025 года.