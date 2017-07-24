ЕК надеется, что ответных мер на санкции США против России не потребуется

БРЮССЕЛЬ, 24 июл – РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия надеется, что Евросоюзу не придется принимать ответные меры в связи с санкциями США против энергетического сектора РФ, которые вызвали у ЕС беспокойство за его энергетическую независимость, заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

В понедельник, комментируя согласование в конгрессе США новых санкций против России и Ирана, Схинас заявил, что в ЕС следят за этим процессом с беспокойством, связанным с энергетической независимостью и энергобезопасностью Евросоюза.

Отвечая на вопрос о возможных ответных мерах Евросоюза в связи с односторонними действиями США, он отметил: "Вы помните, что председатель (Еврокомиссии Жан-Клод) Юнкер на своей пресс-конференции перед саммитом G20, касаясь ответных мер в более широком смысле, заявил, что ЕС всегда готов соответственно и немедленно ответить, если это потребуется".

"Будем надеяться, что сейчас это не потребуется", — добавил Схинас.