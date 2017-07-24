В ФРГ не комментируют сообщения о якобы гарантиях РФ по турбинам Siemens

БЕРЛИН, 24 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. В кабмине ФРГ отказались комментировать сообщения в СМИ о якобы предоставленных гарантиях со стороны Москвы насчет поставок турбин Siemens.

Siemens ранее сообщил, что все четыре газотурбинные установки, предназначавшиеся для проекта в Тамани, незаконно были перемещены в Крым. В связи с этим компания объявила о временном прекращении поставок энергооборудования по действующим контрактам российским компаниям, подконтрольным государству.

"Обычно мы не комментируем содержание доверительных бесед членов правительства с представителями иностранных правительств, в том числе чтобы не ставить под удар внешнеполитические отношения ФРГ", — заявила на брифинге заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер, отвечая на вопрос РИА Новости, получило ли правительство ФРГ подобные гарантии.

Ранее в Кремле заявили, что не будут комментировать ситуацию вокруг Siemens, это вопрос сотрудничества компаний. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал в пятницу комментировать сообщения немецких СМИ о том, что Владимир Путин лично давал гарантии канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, что турбины Siemens не будут поставлены в Крым.