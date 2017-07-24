Эксперт: задержка рейсов iFly привела к изменению всего расписания компании

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Задержка более чем на 50 часов вылета рейса авиакомпании iFly из турецкого Бодрума в Москву спровоцировала веерное изменение практически всего расписания перевозчика, которое будет восстановлено не ранее вторника, сообщил РИА Новости в понедельник советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин.

Рейс авиакомпании iFly должен был вылететь еще в пятницу, однако самолет был задержан, и российские туристы остались ждать вылета в турецком городе Бодрум, близ которого в пятницу произошло землетрясение. Вылететь обратно туристы смогли только вечером в воскресенье. Представители авиакомпании заявили, что задержка рейса была связана с техническими проблемами самолета.

"Сейчас авиакомпания iFly уже планово переносит рейсы на вторник 25 июля. Сейчас туристам следует отслеживать изменения в расписании авиакомпании онлайн. Практически все рейсы iFly теперь идут с веерной задержкой на разные периоды времени", — рассказал собеседник агентства.

"Пока есть информация, что компания ликвидирует задержки ко вторнику. Однако стоит вспомнить, что авиакомпания iFly заняла первое место по задержкам вылетов в июне 2017 года. Тогда вовремя не вылетели 39 бортов. Кроме того, мы имеем факт, что субботний рейс из Бодрума был задержан более чем на 50 часов", — прокомментировал ситуацию Горин.

Он напомнил, что в авиакомпании последнюю чудовищную задержку объяснили тем, что один самолет был неисправен, а второй находился на регламентных работах. "Повторю, что у компании iFly это уже вторая серия задержек за текущее лето. Аналогичная ситуация у авиакомпании сложилась и в июле-августе 2016 года, когда ей даже грозил частичный отзыв допусков на полеты", — продолжил собеседник.

"Особенно неприятно, что при информационной неразберихе туристов то выселяют из гостиниц, то обратно их заселяют. Но есть единичные случаи, когда туристам даже не предоставляли дополнительное проживание. Только после вмешательства туркомпаний проживание в отеле людям продлевали", — дополнил Горин.