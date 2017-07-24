Клименко: регламент ЕС о хранении данных вряд ли затронет операторов в РФ

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Новый регламент Евросоюза (ЕС) о хранении персональных данных граждан вряд ли затронет российских сотовых операторов, так как между Европой и РФ нет протокола, по которому стороны признают требования законодательств друг друга в телеком- и интернет-сфере, считает советник президента РФ по интернету Герман Клименко.

Ранее в понедельник газета "Ведомости" написала, что российский пакет антитеррористических законов ("пакет Яровой") может обернуться для четырех крупнейших российских сотовых операторов штрафом в 45 миллиардов рублей, поскольку предполагает хранение, в том числе, и личных данных граждан ЕС, а это будет противоречить европейским нормам.

Европейский регламент о защите личных данных был опубликован в мае 2016 года и вступает в силу 25 мая 2018 года. "Пакет Яровой" обязывает операторов связи и интернет-компании до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Норма о хранении трафика вступает в силу 1 июля 2018 года.

Клименко сомневается, что российские операторы подпадают под действие европейского регламента. "Не очень понятно, насколько наши операторы должны соблюдать требования Евросоюза. Между странами отсутствует какой-то протокол, согласование законодательства в части телекома", — сказал Клименко.

"Насколько я знаю, у нас нет единого юридического соглашения, что мы признаем европейское законодательство в плане регуляторики, как и они наше. Поэтому я думаю, что никаких особых действий здесь с нашей стороны не требуется, здесь просто констатация факта, что у нас разнится законодательство, что, в общем-то, очевидно", — добавил советник президента.