Акции "Алросы" растут, несмотря на сообщения об обысках

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Акции "Алросы" продолжают умеренно расти, несмотря на сообщение об обысках в ее сбытовой организации.

К 13.56 мск акции "Алросы" росли на 0,1% — до 85,95 рубля. При этом индекс ММВБ рос на 0,3%, следует из данных Московской биржи.

"Алроса" в понедельник подтвердила, что сотрудники ФСБ работают в офисе ее сбытовой организации.

"В здании Единой сбытовой организации проводится обследование помещений оперативной группой ФСБ России. Офис работает в штатном режиме. Вся запрашиваемая информация компанией оперативно предоставляется", — говорилось в сообщении.

"Алроса" — крупнейший в России производитель алмазов. На ее долю приходится около 28% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений.