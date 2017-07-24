Источник: РСПП в ближайшее время представит поправки к "пакету Яровой"

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. РСПП в ближайшее время представит в органы госвласти поправки к пакету антитеррористических законов ("закону Яровой"), сообщил РИА Новости источник в РСПП.

Комиссия РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям разработала поправки к "закону Яровой", предусматривающим введение специального платежа для абонентов, который будет получать оператор, сообщали ранее СМИ. Сумма платежа, по оценке комиссии, может составить 3–5% среднемесячного счета абонента. Если такая мера будет принята, суммарные сборы с абонентов ежегодно будут составлять 50–85 миллиардов рублей. За неуплату такого платежа предложили установить административную ответственность.

Кроме того, "закон Яровой" о хранении данных может грозить российским сотовым компаниям гигантскими штрафами, посчитал Институт исследования интернета, изучивший новый регламент ЕС о защите данных, сообщала в понедельник газета "Ведомости". ЕС введет новые нормы обработки данных в мае 2018 года. "Закон Яровой" предполагает хранение и личных данных граждан ЕС, а это будет противоречить европейским нормам. Их нарушение, в том числе иностранными компаниями, может повлечь за собой серьезные штрафы – до 20 миллионов евро или до 4% от годовой глобальной выручки в зависимости от того, какая сумма больше.

Еще одна причина



"Если это так, то это еще одна причина упорядочить и притормозить реализацию этого федерального "закона Яровой" в части хранения информации", — сказал собеседник агентства. По его словам, комиссия РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям разработала ряд инициатив, в части поправок к закону, которые в ближайшее время будут внесены в правительство.

"Одна из мер — это вести раздельный учет средств, поступающих абоненту и часть этих средств направлять на реализацию "закона Яровой". А его прописать наверно отдельной строкой. Этот механизм еще не отработан, просто предложено его рассмотреть. Чтобы оператор четко понимал, что эти деньги идут на обеспечение безопасности россиян. И россияне чтобы это понимали", — сказал собеседник агентства. "Эти инициативы, я думаю, что в ближайшее время от президента РСПП будут официально направлены в органы госвласти", — заключил он.

Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года, обязывает операторов связи и интернет-компании до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 года. Операторы неоднократно заявляли, что реализация закона потребует от них огромных затрат и приведет к росту тарифов для абонентов.