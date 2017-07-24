Кремль беспокоит, что обсуждение санкций затруднит реализацию проектов с ЕС

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. РФ работает с ЕС над реализацией совместных проектов, и то, что может потенциально затруднить эту работу, вызывает обеспокоенность, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Конечно, обсуждение неких санкционных тем, которые потенциально смогли бы каким-то образом затруднить реализацию этих процессов, вызывают нашу обеспокоенность", — сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, обсуждается ли каким-то образом с европейскими партнерами проблема продления санкций.

Пресс-секретарь президента добавил, что "с европейскими партнерами мы работаем над реализацией ряда крупных проектов… безусловно, мы и наши европейские партнеры придаем большое значение завершению этих проектов и будем для этого работать".

В минувшую субботу стало известно, что республиканцы и демократы из обеих палат американского конгресса согласовали текст законопроекта по санкциям против России и Ирана. Документ был опубликован на сайте конгресса, и в ближайшие недели по нему пройдет голосование в палате представителей (во вторник) и сенате. Далее он должен поступить на подпись президенту.

Глава пресс-службы Белого дома Сара Сандерс заявила, что администрация президента США Дональда Трампа "поддерживает жесткость в отношении России и введение этих санкций, в частности".

Евросоюз назвал проект односторонними действиями Вашингтона и полагает, что он может привести к масштабным, неизбирательным и непредвиденным последствиям. В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности, направленные против "Северного потока-2".