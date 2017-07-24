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Экономика

Споры о сланце: США обвинили Россию в попытках помешать добыче нефти

14:0624.07.2017
(обновлено: 14:11 24.07.2017)
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© AFP 2017 / Mladen AntonovБуровая установка в месторождении сланцевого газа в штате Пенсильвания. Архивное фотоБуровая установка в месторождении сланцевого газа в штате Пенсильвания. Архивное фото
© AFP 2017 / Mladen Antonov

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Американские политики призвали Минфин провести расследование по поводу возможного финансирования борцов за экологию со стороны России. Члены конгресса считают, что с помощью денег на экологические акции Москва пытается помешать разработкам сланцевой нефти. 

Угроза для добычи нефти

Добыча сланцевого газа в Польше. 2012 год
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Фракинг боком, или Как "рука Кремля" оплачивает улучшение климата в США
Как пишет Politico, письмо на имя министра финансов США Стивена Мнучина подписали несколько человек: члены палаты представителей от Республиканской партии и даже один член администрации президента Дональда Трампа.

В своем обращении политики указали на то, что Россия может финансировать организации, которые выступают против разработок сланцевой нефти и применяемой при этом технологии гидроразрыва пласта (фракинг).

Претензии о "вмешательстве" России в экологические вопросы звучат не в первый раз. В конце июня глава комитета по науке палаты представителей Ламар Смит и конгрессмен Рэнди Вебер попросили, чтобы Мнучин выяснил, обеспечивает ли Кремль деньгами кампании "зеленых" против технологии фракинга.

Представители стран-членов ОПЕК. Архивное фото
© AFP 2017 / Ryad Kramdi
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Politico отмечает, что новое обращение говорит о том, что инициатива Смита и Вебера нашла поддержку среди республиканцев. При этом издание отмечает, что подобные обвинения звучат абсурдно.

Журналисты Politico также напомнили, что именно технология гидроразрыва позволила США догнать Россию в добыче газа. При этом слухи о том, что Москва якобы финансирует деятельность "зеленых", фигурируют уже не первый год — такой точки зрения придерживаются не только конгрессмены, но и некоторые члены правительства.

Реакция "зеленых"

В министерстве энергетики США комментировать обвинения Смита и Вебера в адрес экологов не стали. При этом сами "зеленые" претензии опровергли.

Противники добычи сланцевого газа и нефти в штате Мэриленд США. Архивное фото
© AP Photo / Brian Witte
Кремль опроверг информацию о связях с противниками добычи сланцевой нефти
"Это неправда. Мы никак не связаны с Россией и эффективно боремся за сохранение окружающей среды более 45 лет. Это не более чем попытка увести в сторону от широко освещаемой в СМИ темы о связях кампании Трампа с Россией и вмешательства в выборы", — заявил представитель группы The League of Conservation Voters Дэвид Уиллетт, организация которого значилась в письме на имя Мнучина.

Активисты регулярно проводят акции протеста против фракинга и уже добились некоторых успехов. Так, в январе 2014 года в городе Балтимор прошел марш, во время которого защитники природы требовали отказаться от планов экспортировать сжиженный природный газ из терминала в Чесапикском заливе.

В результате протестов штат Мэриленд запретил добычу газа с помощью гидроразрыва. При этом, по словам экологов, в соседних Пенсильвании и Восточной Вирджинии многие ландшафты уже разрушены в результате добычи сланцевого газа.

Репутация дороже

Скандал вокруг американских "зеленых" прокомментировал директор по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Евгений Шварц. По его мнению, активисты никогда не берут денег от властей других стран или государственных компаний.

"Во всех странах отсталый бизнес винит "зеленых" в своих бедах. Но ни одна из "зеленых" организаций США не приняла бы российские государственные средства или деньги "Газпрома", как госкомпании, на "заказанную" тему, потому что потеря репутации и собственных сторонников гораздо важнее получения мелкого финансирования", — сказал Шварц.

По его словам, российское финансирование, которое может быть выделено на природоохранные цели в США, гораздо меньше того, чем управляют американские частные фонды. Более того, когда крупные ресурсные компании публично объявляют, что хотят выдать грант природоохранным организациям в США, то российское отделение WWF сразу же получает два-три запроса от американских экологических организаций о репутации компании в России.

Добыча нефти на Ближнем Востоке
© AP Photo / Hasan Jamali
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Шварц отметил, что подобные обвинения зеркальны тем, которые предъявляют российские рыбопромышленники Морскому попечительскому совету, а лесопромышленники — Лесному попечительскому совету, что он на американские деньги запрещает им рубить заповедные лесные угодья.

"У нас одна общая планета и общие проблемы. Понятно, что решение той или иной проблемы кому-то более выгодно, а кому-то менее. Но совершенно очевидно, что большинство американских организаций, которые борются со сланцевой нефтью, они в первую очередь защищают свою чистую воду", — добавил директор по природоохранной политике WWF России.

Чем опасен фракинг

Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Новак в Стамбуле рассказал, как будет развиваться энергетический рынок
Фракинг — это новый способ добычи сланцевых нефти и газа. Этот способ заключается в разрыве гидравлического пласта, благодаря которому из месторождения выходит намного больше нефти и газа (для этого в скважину впрыскивается вода, что заставляет энергоресурсы выходить наружу).

Технология гидроразрыва позволила реанимировать многие американские скважины, благодаря чему США стали одним из лидеров по добыче нефти.

Добыча энергоресурсов подобным способом катастрофически влияет на экологию. Защитники природы не раз предупреждали о загрязнении грунтовых вод, в том числе источников питьевой воды.

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