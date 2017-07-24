Кремль опроверг информацию о связях с противниками добычи сланцевой нефти

Противники добычи сланцевого газа и нефти в штате Мэриленд США. Архивное фото

Противники добычи сланцевого газа и нефти в штате Мэриленд США. Архивное фото

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неверной информацию о том, что Россия финансирует компании "зеленых" организаций, выступающих против разработки сланцевой нефти.

Как сообщило ранее издание Politico , республиканцы в палате представителей и по крайней мере один член администрации Дональда Трампа призвали министра финансов США Стивена Мнучина расследовать возможное финансирование Россией борцов за окружающую среду, которые выступают против разработок сланцевой нефти и применяемой при этом технологии гидроразрыва пласта (фракинг). Как поясняется в публикации, именно технология гидроразрыва позволила США догнать Россию в добыче газа. При этом слухи о том, что Москва якобы финансирует деятельность "зеленых", ходят уже не первый год — такой точки зрения придерживаются не только конгрессмены, но и некоторые члены правительства. В свою очередь, "зеленые" отвергли претензии.

"Это неверная информация. Мы не знаем, откуда эти источники и кто об этом утверждает", — заявил Песков журналистам в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также подчеркнул, что, как правило, подобные заявления не имеют каких-либо источников.