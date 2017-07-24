Песков: неуместно говорить об ответных мерах на возможные новые санкции США

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Кремль не будет говорить о реакции РФ на готовящиеся новые ограничительные меры США, пока соответствующие решения американской администрации не сформулированы четко, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Какие-либо гипотетические рассуждения также считаем неуместными, говорить о каких-то эвентуальных ответных мерах, не имея четких вводных о принятых или непринятых решениях, было бы контрпродуктивно, делать этого не будем", — сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, будет ли Кремль реагировать на новые санкции или пытаться смягчить их.

В субботу стало известно, что республиканцы и демократы из обеих палат американского конгресса согласовали текст законопроекта по санкциям против России и Ирана. Документ был опубликован на сайте конгресса, и в ближайшие недели по нему пройдет голосование в палате представителей (во вторник) и сенате. Далее он должен поступить на подпись президенту. В то же время в воскресенье глава пресс-службы Белого дома Сара Сандерс заявила, что администрация президента США Дональда Трампа "поддерживает жесткость в отношении России и введение этих санкций".