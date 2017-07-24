Песков: Россия крайне негативно относится к санкционной риторике США

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Россия негативно относится к продолжению санкционной риторики США и считает ее контрпродуктивной, так как это наносит вред не только отношениям двух государств, но интересам третьих стран, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В субботу стало известно, что республиканцы и демократы из обеих палат американского конгресса согласовали текст законопроекта по санкциям против России. Позже в СМИ сообщалось, что пресс-секретарь президента США Дональда Трампа заявила о поддержке данного законопроекта со стороны администрации США.

"Мы уже говорили, что, безусловно, к санкционной теме продолжаем относиться крайне негативно, тем более к новым инициативам, которые сейчас вовсю продвигаются и в конгрессе, и в сенате. И мы так же относимся негативно. Что касается позиции администрации в Вашингтоне по санкционной проблематике, мы слышали определенные корректировки, и мы достаточно терпеливо будем ждать, когда эта позиция будет сформулирована однозначно", — сказал Песков.

"Но еще раз повторяю, считаем вот такое продолжение санкционной риторики контрпродуктивным, вредящим интересам наших двух стран, а также потенциально, конечно же, наносящим вред интересам других стран, то есть третьих стран, с которыми у России, несмотря на все негативные тенденции, продолжаются и развиваются двусторонние торгово-экономические отношения", — добавил он.

На вопрос, что именно подразумевается под "корректировками" в позиции администрации США по санкционной проблематике, Песков ответил, что имеет в виду "разные заявления, которые на этот счет поступали из Вашингтона".

На уточняющий вопрос о том, идет ли речь о позитивных корректировках, Песков посоветовал журналистам изучить соответствующие заявления. "Вы посмотрите заявления, которые были из Белого дома по поводу позиции относительно возможных санкций, и вы увидите, что там одни заявления корректируют другие", — сказал пресс-секретарь главы российского государства.