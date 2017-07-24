Слуцкий: ЕС начал сомневаться в целесообразности антироссийских санкций

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что ЕС пока не готов пересмотреть политику существующих санкций, но то, что "Евросоюз уже качнулся в сторону сомнения", интересно.
В понедельник издание Financial Times сообщило, что глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер призвал срочно обсудить возможный ответ Евросоюза в случае введения США новых санкций против России без учета замечаний ЕС. Подготовленный к заседанию ЕК на среду документ, попавший в распоряжение газеты, излагает несколько вариантов ответа, в частности необходимость получить от президента США заверение, что санкции не затронут интересы ЕС, или возможность признания недействительными на территории Евросоюза санкций США, нарушающих европейские интересы.
Парламентарий отметил, что реакция Евросоюза на возможное введение новых санкций "весьма интересна" и означает, что ЕС начал сомневаться в пользе этого для Европы.
"Евросоюз качнулся в сторону сомнений, следует ли автоматически поддерживать ужесточение санкций? Что за этим стоит на самом деле?" — добавил он.