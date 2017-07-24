Слуцкий: ЕС начал сомневаться в целесообразности антироссийских санкций

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что ЕС пока не готов пересмотреть политику существующих санкций, но то, что "Евросоюз уже качнулся в сторону сомнения", интересно.

В субботу стало известно, что республиканцы и демократы из обеих палат американского конгресса согласовали текст законопроекта по санкциям США против России и Ирана. Документ был опубликован на сайте конгресса, и в ближайшие недели по нему пройдет голосование в палате представителей (во вторник) и сенате. Далее он должен поступить на подпись президенту.

В понедельник издание Financial Times сообщило, что глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер призвал срочно обсудить возможный ответ Евросоюза в случае введения США новых санкций против России без учета замечаний ЕС. Подготовленный к заседанию ЕК на среду документ, попавший в распоряжение газеты, излагает несколько вариантов ответа, в частности необходимость получить от президента США заверение, что санкции не затронут интересы ЕС, или возможность признания недействительными на территории Евросоюза санкций США, нарушающих европейские интересы.

"Не исключаю, что Еврокомиссия эти санкции не поддержит, но было бы утопией предполагать, что она сейчас начнет форсированное обратное движение, то есть пересмотр существующих санкций, к этому институт Евросоюза не готов на сегодня", — заявил Слуцкий журналистам.

Парламентарий отметил, что реакция Евросоюза на возможное введение новых санкций "весьма интересна" и означает, что ЕС начал сомневаться в пользе этого для Европы.

"Евросоюз качнулся в сторону сомнений, следует ли автоматически поддерживать ужесточение санкций? Что за этим стоит на самом деле?" — добавил он.