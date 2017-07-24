В Москве и Подмосковье выявляют почти половину фальшивых купюр в России

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Почти половина фальшивых купюр, выявленных Банком России во втором квартале 2017 года, приходится на Москву и Московскую область, следует из пресс-релиза ГУ ЦБ РФ по Центральному федеральному округу (ЦФО).

Общее число выявленных ЦБ фальшивых денежных знаков во втором квартале составило 12,194 тысячи штук против 12,5 тысяч штук в первом квартале, сообщил 17 июля регулятор.

"За апрель-июнь 2017 года в банковском секторе Москвы и Московской области выявлено 5062 российских денежных знака, имеющих признаки подделки. По сравнению с первым кварталом текущего года их количество снизилось на 699 единиц", — сообщается в пресс-релизе.

Наиболее часто злоумышленники подделывают банкноты номиналом 5 тысяч рублей. Во втором квартале в регионе их выявлено 2947 штук, или на 155 штук меньше, чем в январе-марте. Вторыми по популярности у фальшивомонетчиков остаются банкноты номиналом 1 тысяча рублей — 2062 таких поддельных банкнот, что меньше, чем кварталом ранее, на 538 единиц, отмечается в пресс-релизе.

Также по сравнению с январем-мартом текущего года на 13 единиц стало меньше выявленных подделок номиналом 500 рублей — 33 штуки. Поддельных банкнот номиналом 100 рублей выявлено в регионе 11 штук, а номиналом 50 рублей — 5 штук. Кроме того, за отчетный период в регионе обнаружены по две поддельные монеты номиналом 10 и 5 рублей.

"В банковском секторе Москвы и Московской области во втором квартале зафиксировано 294 случая обнаружения поддельных денежных знаков иностранных государств. Здесь традиционно лидирует доллар США: 256 поддельных банкнот. Кроме того, за квартал выявлено 36 поддельных банкнот евро и две фальшивые банкноты китайского юаня", — сообщается в пресс-релизе.