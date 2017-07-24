Курс доллара превысил 60 рублей

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Рубль в понедельник днем теряет позиции, доллар превысил отметку 60 рублей впервые с 13 июля под давлением внешних факторов – предстоящих заседаний ФРС США, а также Конгресса — по вопросу ужесточения санкций против РФ.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.48 мск рос на 60 копеек, до 59,96 рубля (уже поднимался до 60,02 рубля), курс евро — на 68 копеек, до 69,89 рубля, следует из данных Московской биржи.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос при этом на 0,23% — до 48,17 доллара за баррель.

Как рассчитывается валютный курс в России >>