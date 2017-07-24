Матвиенко поддержала действия Центробанка по зачистке финансового рынка

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Центробанк в ситуации с банком "Югра" действует правильно, нужно и дальше продолжать работу по зачистке финансового рынка от недобросовестных финансовых учреждений, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

ЦБ с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" и возложил на АСВ функции временной администрации банка сроком на полгода.

В ответ на просьбу оценить действия ЦБ по санации некоторых банков, в том числе о ситуации с банком "Югра", спикер Совфеда отметила, что "нынешнему руководству Центробанка досталась очень непростая ситуация".

"Нужна или не нужна санация — это неправильный вопрос… Когда уже очевидно, что банк не может нормально функционировать, тогда Центробанком принимается решение об изъятии лицензии, санации, другие форматы", — сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии СФ.

"К сожалению, это вопрос к банковскому сообществу, к конкретным банкам, которые допускают нарушения, которые занимаются выводом капитала, где собственники банков финансируют свой бизнес за счет вкладов населения и так далее. Поэтому моя позиция, что Центробанк действует правильно, и я думаю, что и дальше нужно продолжать работу по зачистке финансового рынка от недобросовестных финансовых учреждений", — заявила председатель Совфеда.

Она уточнила, что за этим стоят потери населения, вкладчиков и юридических лиц. "Если у банка есть государственная лицензия, то государство должно следить за тем, чтобы банк работал стабильно", — подчеркнула Матвиенко.