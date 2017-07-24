WWF: "зеленые" в США не брали у России денег на борьбу со сланцевой нефтью

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Американские "зелёные" не получали от России денег на борьбу со сланцевой нефтью, заявил РИА Новости директор по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Евгений Шварц.

"Во всех странах отсталый бизнес винит "зелёных" в своих бедах. Но ни одна из "зелёных" организаций США не приняла бы российские государственные средства или деньги "Газпрома", как госкомпании, на "заказанную" тему, потому что потеря репутации и собственных сторонников гораздо важнее получения мелкого финансирования", – сказал Шварц.

По его словам, российское финансирование, которое может быть выделено на природоохранные цели в США, гораздо меньше того, чем управляют американские частные фонды. Более того, когда крупные российские ресурсные компании публично объявляют, что хотят выдать грант природоохранным организациям в США, то WWF России сразу же получает два-три запроса от американских экологических организаций о репутации компании в России.

Шварц отметил, что подобные обвинения зеркальны тем, которые предъявляют российские рыбопромышленники Морскому попечительскому совету, а лесопромышленники — Лесному попечительскому совету, что он на американские деньги запрещает им рубить заповедные лесные угодья.

"У нас одна общая планета и общие проблемы. Понятно, что решение той или иной проблемы кому-то более выгодно, а кому-то менее. Но совершенно очевидно, что большинство американских организаций, которые борются со сланцевой нефтью, они в первую очередь защищают свою чистую воду", – добавил представитель WWF.

Ранее республиканцы в палате представителей и по крайней мере один член администрации Дональда Трампа призвали министра финансов расследовать возможное финансирования Россией борцов за окружающую среду, которые выступают против разработок сланцевой нефти и применяемой при этом технологии гидроразрыва пласта (фракинг).