ФАС отложила рассмотрение дела против Microsoft

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отложила рассмотрение дела против американской Microsoft на 15 августа по ходатайству сторон, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.

"Отложили рассмотрение до 15 августа по ходатайству сторон", — сказал представитель ФАС, отвечая на вопрос по итогам сегодняшнего рассмотрения дела.

ФАС в середине ноября по жалобе "Лаборатории Касперского" возбудила дело в отношении Microsoft по признакам злоупотребления доминирующим положением на рынке. В начале июня "Лаборатория Касперского" сообщила, что подала иск в Еврокомиссию (ЕК) и Федеральное картельное ведомство Германии (FCA) по поводу злоупотребления Microsoft доминированием на рынке операционных систем (ОС) и недобросовестной конкуренции на рынке решений для защиты от компьютерных угроз.