Сделка ОПЕК+ убрала с рынка 350 млн баррелей нефти, заявил Новак

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Странам ОПЕК и странам, не входящим в организацию (ОПЕК+), в результате выполнения соглашения о сокращении добычи нефти удалось убрать с рынка более 350 миллионов баррелей‎ нефти, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Коллективными усилиями в первом полугодии с рынка было убрано более 350 миллионов баррелей предложения нефти", — сказал Новак, выступая на заседании министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти.

Он отметил, что странам удалось сократить переизбыток товарных запасов нефти и нефтепродуктов. "В странах ОЭСР этот показатель сократился с начала года на 90 миллионов баррелей, снизились также запасы в плавучих хранилищах", — сказал Новак.