Арки моста в Крым собраны на 90%

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Арки железнодорожной и автомобильной части моста через Керченский пролив собраны и снабжены необходимым оборудованием более чем на 90%, сообщает инфоцентр генерального подрядчика строительства "Крымский мост".

"Под железнодорожную часть моста собрана арка с жесткой затяжкой в виде сквозных ферм. В настоящее время идут работы по обустройству этой арки различными эксплуатационными системами. Под автодорожную часть моста собирается арка с жесткой затяжкой с ездой понизу. Готовность обеих арок составляет более 90%", — говорится в сообщении.

Обе арки собираются на технологической площадке на керченской стороне. Укрупнительная сборка арок завершена. Их оборудуют эксплуатационными элементами и защитят антикоррозийным покрытием.

Протяженность каждого арочного пролета — 227 метров. После установки на опоры они обеспечат пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров от воды. Высота арок — 45 метров. Арка будет окрашена в белый цвет и будет визуально ярче других конструкций моста.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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