Аль-Малики призвал российские компании инвестировать в экономику Ирака

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Вице-президент Ирака Нури аль-Малики пригласил российских инвесторов вкладывать в экономику страны.

"Наш интерес в том, чтобы дружественная Россия присутствовала в Ираке, тем самым создавалось бы равновесие. Мы не хотим, чтобы это равновесие было нарушено и в политическом плане в пользу той или иной внешней стороны", — сказал аль-Малики в понедельник на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По его словам, Багдад хотел бы "поддерживать такое равновесие, такое сотрудничество в энергетике, в ВТС, в политическом плане".

"Сейчас мы нуждаемся в более активном вовлечении России в иракские дела – это касается в первую очередь энергетики. Сейчас, когда мы покончили с ИГИЛ*, Ирак нуждается в инвестициях в сфере энергетики и торговли", — сказал вице-президент.

Власти Ирака 10 июля официально объявили о победе над ИГ* в Мосуле, операция по освобождению которого продолжалась с октября 2016 года.

"И мы хотели бы, чтобы российские компании играли важную роль в этом", — заявил аль-Малики.

В интервью РИА Новости в преддверии своего визита в РФ аль-Малики заявлял, что сосредоточится на необходимости активизации роли России в регионе и в Ираке в частности, активизации экономических отношений в сферах электроэнергии, энергетики и торговли. Речь также пойдет о поставках вооружения иракской армии, заявлял вице-президент.

*Террористическая организация, запрещенная в России.