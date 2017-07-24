Генсек ОПЕК отметил готовность производителей сланцевой нефти США к диалогу

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Американские производители сланцевой нефти заинтересованы в переговорах с ОПЕК, заявил в интервью РБК генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.
"В прошлом году мы впервые в истории ОПЕК начали диалог с производителями в США. И должен сказать, что я был удивлен теплотой, с которой они приняли эту нашу инициативу. Дошло до того, что они призвали нас продолжить этот диалог", — сказал он.
Генсек отметил, что нельзя не замечать дополнительные объемы сланцевой нефти, которые они выбросили на рынок в первом полугодии 2017 года и еще поставят до конца года.
"Представитель Саудовской Аравии уже назвал их "слоном в комнате", — напомнил Баркиндо.
Он также напомнил, что ОПЕК в четвертом квартале 2017 года намерен продолжить диалог со сланцевыми производителями, а также расширить сотрудничество с теми компаниями из США, которые еще не выходили на контакт с ОПЕК.