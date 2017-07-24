МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Министерство культуры предлагает включить "умные часы" в список ввозимых товаров, облагаемых авторским сбором, сообщают "Ведомости".

По информации издания, соответствующий проект поправок в постановление правительства в ближайшее время внесут на рассмотрение в кабинет министров.

Отмечается, что Минкульт поддерживает сбор авторских отчислений с продажи электронных носителей и устройств, воспроизводящих аудио- и видеоматериалы, поскольку правообладатели не имеют возможности самостоятельно контролировать использование своих произведений в России и за рубежом. На сегодняшний день авторский сбор составляет 1% от таможенной стоимости техники.