Нотариус не явился в суд по иску "Системы" по доказательствам "Роснефти"

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Нотариус, заверивший переписку менеджеров "Башнефти", представленной "Роснефтью" в башкирский суд в качестве доказательства по иску на 170,6 миллиарда рублей, в очередной раз не явился в Замоскворецкий суд столицы.

Суд рассматривает иск АФК "Система", которая просит отменить нотариальное заверение данной переписки. "Он не явился на заседание лично, но прислал представителя", — сказал его юрист.

АФК "Система" оспаривает нотариальное заверение переписки топ-менеджмента башкирской компании, представленной "Роснефтью" в башкирский суд в качестве доказательства по иску. В связи с этим АФК просила Арбитражный суд Башкирии о приостановке производства по иску "Роснефти" — до решения Замоскворецкого суда.

Представитель "Роснефти", напротив, посчитал присутствие нотариуса необязательным, назвав вопросы заявителя к нему "риторическими". "Бремя доказывания возлагается на заявителя", — напомнил он. Судья решила вернуться к ходатайству о переносе позднее, после исследования других доказательств.

АФК "Система" оспаривает нотариальное заверение переписки топ-менеджмента башкирской компании, представленной "Роснефтью" в башкирский суд в качестве доказательства по иску. В связи с этим АФК просила Арбитражный суд Башкирии о приостановке производства по иску "Роснефти" — до решения Замоскворецкого суда.

На заседании 6 июня Арбитражный суд Башкирии приобщил к материалам дела по "Башнефти" переписку бывших топ-менеджеров башкирской нефтяной компании и АФК "Система", которая, по мнению истца, свидетельствует о намеренном нарушении законодательства со стороны ответчика и намеренном нанесении ущерба "Башнефти" при ее реорганизации. АФК считает, что нотариальные действия по заверению указанной переписки произведены с многочисленными нарушениями, данный документ не может являться доказательством и должен быть отменен.

В связи с этим представители АФК просили суд назначить экспертизу переписки. Представитель "Роснефти" возражал против назначения экспертизы. "У заявителей есть сомнения в подлинности протокола, это не предмет этого судебного разбирательства, это вопрос относимости и допустимости доказательства", — сказал юрист ответчика. Суд впоследствии отказался назначать экспертизу.

АФК "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". "Роснефть", "Башнефть" и Башкирия в суде требуют взыскать с АФК и ее "дочки" 170,6 миллиарда рублей в пользу "Башнефти". Истцы полагают, что такой ущерб с учетом произошедшего ослабления рубля "Система" нанесла "Башнефти" при реорганизации. "Система" со своей стороны неоднократно заявляла о необоснованности претензий и готовности защищать свою позицию в суде.