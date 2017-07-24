Министр нефти Омана не видит необходимости в более резком сокращении добычи

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Необходимости в более резком сокращении добычи нефти основными производителями сейчас нет, передает агентство Блумберг слова министра нефти и газа Омана Мухаммеда Хамада аль-Румхи.

Об этом, как передает агентство, министр сообщил перед заседанием министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения стран ОПЕК и ряда не входящих в эту организацию государств (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти. Встреча состоится позднее в понедельник, 24 июля в Санкт-Петербурге.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Для контроля за соблюдением соглашения и выработке рекомендаций по корректировке его условий был создан министерский мониторинговый комитет, который собирается раз в два месяца. В него входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и РФ.

За исполнением соглашения следит также технический комитет, состоящий из экспертов стран министерского комитета. Он собирается каждый месяц. В заседаниях также принимает участие генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

Ливия и Нигерия при этом освобождены от обязательств сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+. Однако представители этих стран присутствуют на встрече технического мониторингового комитета. Кроме того, управляющий от Нигерии в ОПЕК Омар Фарук Ибрагим будет присутствовать на встрече министерского мониторингового комитета 24 июля.