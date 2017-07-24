Депутат считает возможным изменение позиции США по антироссийским санкциям

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Изменение позиции США по вопросу введения новых санкций против России возможно, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа ("Справедливая Россия").

Ранее в понедельник издание Financial Times сообщило, что глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер призвал срочно обсудить возможный ответ Евросоюза (ЕС) в случае введения США новых санкций против России без учета замечаний ЕС. Подготовленный к заседанию ЕК на среду документ, попавший в распоряжение газеты, излагает несколько вариантов ответа, в частности необходимость получить от президента США заверение, что санкции не затронут интересы ЕС, или возможность признания недействительными на территории Евросоюза санкций США, нарушающих европейские интересы.

"Изменение позиции возможно", — ответил Чепа на вопрос РИА Новости, насколько возможно изменение американской позиции по вопросу новых антироссийских санкций после заявления Юнкера. "Насколько она смягчится, будем смотреть. Возможно. Потому что, естественно, вы видите заявления европарламентариев, которые недовольны этой позицией Соединенных Штатов (Америки)", — добавил депутат.

Парламентарий пояснил, что позиция президента США Дональда Трампа довольно часто меняется: политик заявляет одно, действует немного по-другому. "Но это свойственно, наверно, характеру Трампа. Поэтому я думаю, что позиция Трампа может меняться", — сказал Чепа.

По его словам, информация, которая появляется на новостных лентах, несколько противоречива. "Потому что то, что Конгресс должен принять (законопроект об антироссийский санкциях) — это несколько противоречит интересам Госдепа… Одеяло на себя больше перетягивают конгрессмены. И от их принятия, от их воли, так сказать, и их решения будет зависеть, как будут действовать эти самые законы. В том числе, не только против России, но и против стран, которые сотрудничают с Россией, допустим, по Северному потоку", — пояснил парламентарий.

В субботу стало известно, что республиканцы и демократы из обеих палат американского конгресса согласовали текст законопроекта по санкциям против России и Ирана. Документ был опубликован на сайте конгресса, и в ближайшие недели по нему пройдет голосование в палате представителей (во вторник) и сенате. Далее он должен поступить на подпись президенту.

В то же время в воскресенье глава пресс-службы Белого дома Сара Сандерс заявила, что администрация президента США Дональда Трампа "поддерживает жесткость в отношении России и введение этих санкций, в частности".

Евросоюз назвал проект односторонними действиями Вашингтона и полагает, что он может привести к масштабным, неизбирательным и непредвиденным последствиям. В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности, направленные против "Северного потока-2".