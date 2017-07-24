"Газпром" считает решение суда ЕС по Opal положительным для компании

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл – РИА Новости. "Газпром" считает положительным для компании решение суда ЕС по снятию ограничительных мер на доступ к мощностям газопровода Opal, сообщила журналистам генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.

"Я могу говорить о положительном решении этого вопроса для "Газпрома"", — сказала Бурмистрова.

‎"У нас ещё есть первичная информация, которую получили в пятницу вечером. Сегодня-завтра будет подробная расшифровка, потому что заключение (суда — ред.) на польском языке, идет расшифровка‎", — сказала она.

Суд ЕС на прошлой неделе снял обеспечительные меры по иску польской PGNIG в отношении решения по газопроводу Opal. Обеспечительные меры приостанавливали решение Еврокомиссии о расширении доступа "Газпрома" к Opal.

Через Opal поступает российское "голубое топливо", приходящее в Европу по морскому газопроводу "Северный поток", но из-за регуляторных ограничений труба была загружена не полностью. В октябре 2016 года Еврокомиссия одобрила расширение доступа "Газпрома" к Opal. Исключительное право российского холдинга на использование 50% транзитных мощностей Opal, то есть 12,8 миллиарда кубометров, осталось в силе. Кроме того, ЕК разрешила "Газпрому" участвовать в аукционах еще на 40% транзитных мощностей Opal, что соответствует примерно 10,2 миллиарда кубометров.

После этого президенты Украины и Польши выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что это решение ЕК может создать риск для поставок газа между двумя странами. А в декабре 2016 года правительство Польши и компания PGNiG подали жалобы в Европейский суд, заявив, что принятое Еврокомиссией решение противоречит принципу диверсификации поставок и создает угрозу их нарушения или прекращения. В конце декабря суд в качестве обеспечительной меры приостановил решение ЕК, запросив у нее и PGNiG дополнительные данные.

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