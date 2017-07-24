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Экономика

Система госзакупок неэффективна и нуждается в обновлении, считают в ЦСР

08:5924.07.2017
(обновлено: 09:03 24.07.2017)
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© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкГосзаказ. Архивное фотоГосзаказ. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Система госзакупок в РФ является крайне неэффективной, она монополизировала рынок и нуждается в срочном обновлении, если этого не сделать, система будет тормозить экономическое развитие страны, говорится в докладе фонда ЦСР "Госзакупки. Какой должна быть контрактная система?"

Посетители на XI Всероссийском форуме-выставке Госзаказ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Эксперты ЦСР приводят статистику за 2015 год, согласно которой госзаказ превращается в рынок монополий. "В 2015 году 2,6% заказчиков разместили 80% от всего объема госзаказа, а 3,5% поставщиков получили 80% казенных денег", — говорится в докладе.

Большинство участников контрактной системы, утверждают эксперты, расходует и соответственно получает мизерные средства от госзаказа. По данным ЦСР, 27% заказчиков размещают в год закупок в среднем на сумму не более 400 тысяч рублей.

"Профессионализация имитируется, к работе привлекают совместителей, подчас случайных людей…. Конкуренция в госзаказе имитируется. В настоящее время закупки без конкуренции, включая несостоявшиеся аукционы, конкурсы и запросы котировок, достигли 3,3 триллиона рублей и составляют уже 60% от объема госзаказа. Внутренние контракты организаций госсектора между собой составляют не менее 30% госзаказа", — говорится в материалах ЦСР.

Здание министерства финансов России на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В результате, отмечают эксперты, заказчики и поставщики, работающие в контрактной системе по обоим федеральным законам, работают не на результат, а "креативят": все упражняются в том, кто более ловко выстроит свою систему.

"Представляется, что, если подход к закупкам не поменять, они будут и дальше развиваться как отдельный инородный рынку элемент, а это уже не просто "не поможет" экономическому развитию страны, но и навредит: объемы неэффективно используемых средств будут ежегодно расти", — утверждают эксперты ЦСР.

Предложения

Чтобы устранить выявленные проблемы, ЦСР предлагает создать новую архитектуру контрактной системы, провести централизацию и перевести мелкие закупки в электронные магазины, а также установить запрет на заключение контрактов с подведомственными учреждениями, поскольку такие аффилированные закупки вносят существенную лепту в имитацию торгов.

Производство лекарственных препаратов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Также эксперты отмечают важность создания института оспаривания торгов. "Для развития конкуренции важное значение будет иметь формирование полноценного института оспаривания и введение новых правил по урегулированию споров и выдвижению претензий заказчику", — говорится в докладе.

"В целях восстановления ценовых сигналов, укрепления рыночных отношений и в целом восстановления в контрактной системе нормальных экономических связей и стимулов предлагается ввести учет имущественных результатов госзакупок и госзаданий, снизить дублирование и хаотичность за счет установления права совместного использования заказчиками имущественных результатов госзакупок и госзаданий, перейти на рыночные методы ценообразования в закупках, внедрить новые типы контрактов", — говорится в докладе.

Дорога. Архивное фото
© РИА Новости / Светлана Майорова
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Контрактная система, отмечают эксперты, нуждается в устойчивом правовом фундаменте и повышении гибкости операционной работы. Решить эту задачу поможет разработка и принятие закона об общих принципах контрактной системы.

"Наряду с этим правила проведения процедур определения поставщиков и планирование закупок следует перевести на уровень подзаконных актов. Гибкие процедуры (конкурентные переговоры, переговоры с предварительным открытым приглашением, конкурентный диалог) необходимы для инновационных закупок", — говорится в материалах ЦСР.

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