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Экономика

ОКБ: банки лояльнее относятся к должникам на Алтае и в Свердловской области

08:5424.07.2017
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗнак процента в витрине. Архивное фотоЗнак процента в витрине. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Банки при выдаче новых кредитов лояльнее всего относятся к должникам на Алтае и в Свердловской области, сообщается в пресс-релизе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

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"Чаще всего заемщиков с историческими просрочками кредитовали банки в Республике Алтай, где доля заемщиков, получивших кредит с не очень хорошей кредитной историей, составила 17%, из них доля заемщиков с просрочками 90+ составила 10%. Аналогичный показатель по доле заемщиков с просрочками 90+ отмечается и в Свердловской области", — говорится в сообщении.

Также лояльными к заемщикам с не очень хорошей кредитной историей в текущем году оказались банки в Калмыкии, Ингушетии, Тыве, Кабардино-Балкарии и Ямало-Ненецком автономном округе. Доля заемщиков с историческими просрочками более 30 дней составила в этих регионах 15-16%.

Наиболее лояльными к должникам с текущей непогашенной просрочкой по ранее открытым обязательствам на момент получения кредита были банки в Калмыкии, Республике Алтай, Свердловской области, Крыму, Бурятии и на Камчатке. От 6% до 7% заемщиков, получивших там новый кредит, имели непогашенную просрочку более 30 дней по уже открытым кредитам. Из них от 5% до 6% не платили по своим имеющимся кредитам 90 и более дней.

Ипотечные кредиты. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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При этом самые "строгие" банки – в Тульской, Рязанской, Тверской, Калининградской и Курской областях. Там доля заемщиков, получивших кредит при наличии текущей просрочки более 30 дней, не превышает 2%. В целом по России только 4% заемщиков, получивших новый кредит в 2017 году, имеют просрочки свыше 30 дней по уже открытым кредитам, из них 3% имеют непогашенную просрочку 90 и более дней. Реже всего заемщиков с плохой кредитной историей кредитовали банки в Курской, Орловской и Тамбовской областях. Доля новых заемщиков с историческими просрочками более 30 дней составила там 7%, доля заемщиков с просрочкой более 90 дней — 3-4%.

Отмечается, что 90% всех заемщиков, получивших банковские кредиты в 2017 году, имели хорошую кредитную историю, то есть не допускали просрочек свыше 30 дней за последние три года. 10% заемщиков имели в своей кредитной истории записи о просрочках свыше 30 дней, из них 6% допускали просрочки 90 и более дней.

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