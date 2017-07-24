МВФ понизил прогноз роста ВВП Великобритании в 2017 году

ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости, Екатерина Соболь. Международный Валютный Фонд (МВФ) понизил прогноз роста ВВП Великобритании на 2017 год на 0,3 процентного пункта — до 1,7%, в связи с более вялой, чем ожидалось, экономической активностью в первом квартале, следует из обновленного июльского обзора фонда по мировой экономике World Economic Outlook.

"Прогноз роста в Соединенном Королевстве на 2017 год также был снижен с учетом более вялой, чем ожидалось, активности в первом квартале",- отмечается в обзоре.

В апреле Международный валютный фонд повысил прогноз роста ВВП Великобритании на 2017 год на 0,5 процентного пункта, до 2%, и на 2018 год — на 0,1 процентного пункта, до 1,5%, с учетом умеренного влияния Brexit на экономику страны. Теперь прогноз на 2017 год — 1,7% ВВП, ожидания на следующий год остаются прежними.

При этом, МВФ не изменил прогнозные показатели роста мирового ВВП по сравнению с апрельским обзором (3,5% и 3,6% в 2017 и 2018 годах, соответственно). Сохранены они и для крупнейших мировых экономик: для США — 2,1% на этот и следующий год, для Китая — 6,7% и 6,4% в 2017 и 2018 годах.