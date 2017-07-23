Министерский комитет ОПЕК+ обсудит добычу всех стран, заявил Новак

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл — РИА Новости. Министерский комитет по мониторингу соглашения стран ОПЕК и ряда не входящих в эту организацию государств (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти обсудит на заседании в понедельник, 24 июля, ситуацию с нефтедобычей во всех странах сделки, а также в Ливии и Нигерии, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Конечно, мы будем обсуждать. По всем странам, в том числе, Ливию и Нигерию", — ответил Новак на вопрос о том, будет ли на встрече министерского мониторингового комитета ОПЕК+ обсуждаться ситуация по добыче нефти в Ливии и Нигерии.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года. Ливия и Нигерия при этом освобождены от обязательств по сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК+.